La caída de Marathon: el nuevo Concord de PlayStation

La caída de Marathon es inminente. Con un presupuesto multimillonario por cubrir y una base de usuarios en descenso, el futuro del juego luce más oscuro cada día. Sí, podríamos estar ante otro gran fracaso de PlayStation, aunque muy diferente al de Concord.

Los datos pintan un escenario muy pesimista, y es inevitable preguntarse si el FPS logrará remontar o si desaparecerá para siempre. Más importante aún, ¿qué podría significar este tropiezo para Bungie y los juegos como servicio de Sony?

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El fracaso de Marathon

Debemos ser directos: no, Marathon está lejos de ser Concord 2 o un fracaso monumental como Highguard; sin embargo, las cifras poco alentadoras nos permiten imaginar un escenario en el que sufra el mismo destino que estos y otros multijugadores que cerraron sus servidores o perdieron soporte. Veamos por qué lo decimos.

En abril, el periodista Paul Tassi publicó en Forbes un artículo que analiza el desempeño inicial del shooter de extracción. Según el reporte, el juego costó $250 millones de dólares, una cifra descomunal para un juego como servicio que compite en un mercado cada vez más saturado. Para ponerlo en perspectiva, se estima que Arc Raiders, uno de los líderes indiscutibles del género, costó $75 millones de dólares.

Sony mantiene en secreto el número de unidades vendidas de Marathon, lo cual, por sí solo es una señal de alerta; al final del día, si el juego fuera un gran éxito, posiblemente lo presumiría en redes sociales o en un comunicado, ¿verdad?

Marathon tuvo un presupuesto multimillonario

En un informe, el analista Rhys Elliott indicó que, en su estreno, Marathon despachó 1.2 millones de unidades en todo el mundo. Paul Tassi corroboró la precisión de la información con sus fuentes, así que podríamos hablar de un ingreso bruto cercano a $55 millones de dólares, sin contar las ganancias de los micropagos. Chris Dring de The Game Business reveló que, según datos más recientes de Ampere, Marathon atrajo a más de 2.2 millones de jugadores durante su mes de lanzamiento.

Es una cantidad muy pequeña, en comparación con lo que costó el desarrollo. Lo más preocupante es que, según el reporte, el presupuesto astronómico ni siquiera considera los gastos de mantenimiento ni la producción del nuevo contenido. Ante esto, parece que Bungie pierde dinero con cada nueva actualización que lanza para Marathon… ¡ouch!

Aunque es posible que el panorama sea más alentador al considerar los ingresos de las microtransacciones, hay dudas sobre el futuro del shooter al mirar sus estadísticas en PC. El juego ni siquiera alcanzó 100,000 usuarios concurrentes en Steam, y lo más alarmante es que muestra una tendencia descendente con el paso de las semanas.

Sí, Marathon tiene una comunidad sólida y alcanza picos de 25,000 jugadores conectados en PC en sus mejores días, pero ¿es suficiente para un juego AAA de uno de los estudios más importantes de la industria? Basta con ver las cifras de la competencia y otros multijugadores para dimensionar la difícil situación que atraviesa el FPS de Bungie.

El número de jugadores activos de Marathon en Steam es decepcionante

Igual de preocupante es el hecho de que el juego ni siquiera figuró en el top 10 de los lanzamientos más populares en PC durante su estreno, y que incluso perdió ante un pequeño roguelike indie. El entusiasmo del público es inexistente y está muy lejos del hype que se vivió durante los estrenos de Halo o las 2 entregas de Destiny.

Sabemos que estos datos apenas representan una parte de la historia porque también hay que considerar las cifras de Xbox y PlayStation, pero Alinea Analytics revela que alrededor de 70% de la base total de jugadores está en PC, lo que significa que los números de Steam son un reflejo muy preciso del estado general del proyecto. Dudamos que Sony esté completamente satisfecho con esta situación.

Las cifras son tan poco alentadoras, que incluso Laura Fryer, exproductora de Microsoft Game Studios, afirma que el shooter está lejos de ser el éxito que necesita PlayStation. Es aquí donde debemos hacer una pregunta importante: ¿Marathon se desploma porque es un mal juego? La respuesta es complicada, así que llegó el momento de ver…

Los problemas de Marathon

El shooter causó una pésima primera impresión y sus avances hicieron poco para cambiar la opinión del público. Tampoco ayudó el escándalo por plagio ni el hecho de que las reacciones de las personas que participaron en las sesiones Alpha fueron muy negativas. ¡Todo parecía indicar que estábamos ante un desastre! Pero la percepción mejoró poco antes del lanzamiento con el Server Slam de febrero. Y sí, el resultado final es muy sólido en casi todos los aspectos.

Marathon tuvo un inicio complicado e incluso se convirtió en el juego peor calificado de Bungie, pero se recuperó y ahora ostenta un nada despreciable 82 en Metacritic. Pero miremos más allá de la opinión de la prensa: en Steam, tiene 85% de reseñas positivas y tanto en Xbox como en PlayStation presume muy buenas puntuaciones. En pocas palabras, cumplió con las expectativas de la mayoría de los jugadores que lo compraron.

Eso se refleja en las estadísticas. Según Forbes, la media de tiempo de juego en Steam es 28 horas, con 22% de usuarios que superan las 50 horas y 7% que ya tiene más de 100 horas. Esto demuestra que el FPS construyó una base de fans muy fiel que se enganchó de inmediato. Eso es más de lo que puede presumir Concord o Highguard.

A pesar de las críticas negativas de los jugadores, Marathon fue del agrado de la prensa especializada

Pero, ¿por qué Marathon pierde jugadores a un ritmo tan preocupante? Primero, hay que entender que la industria es injusta y la relación entre la calidad de un producto y su éxito no siempre es directa.

Dicho esto, el shooter tiene problemas muy serios que alejaron a muchos jugadores que le dieron el beneficio de la duda. Empecemos por el hecho de que el juego ha visto una invasión de hackers desde el estreno, con tramposos que arruinan las partidas y rompen el equilibrio. Bungie mostró una postura de tolerancia 0, pero los inconvenientes persisten. De igual forma, su modelo de negocio que se apoya en microtransacciones y Pases de Batalla es un recordatorio de por qué muchos odian los juegos como servicio.

El balance también dejó mucho que desear en el debut, con armas y shells demasiado poderosos. Por ejemplo, los jugadores denunciaron que el Biotoxic Disinjector estaba roto, lo que obligó a los desarrolladores a realizar ajustes. También hubo quejas por la WSTR, una de las escopetas dominantes que ya recibió 2 nerfs.

Bungie ya solucionó éstos y otros inconvenientes, pero la razón principal por la que Marathon pierde cientos de jugadores cada día y tiene problemas para llegar a una audiencia más grande forma parte del núcleo general, y abordarla supondría un cambio radical de filosofía. Así es, hablamos de la alta dificultad. Aunque el FPS es más amigable que Escape from Tarkov y otros exponentes hardcore del género, el juego es menos accesible que Arc Raiders. En una industria AAA que prefiere lo casual, es admirable que el estudio apostara por crear una experiencia demandante, pero también es indiscutible que ese enfoque limita su alcance.

Igual que muchos otros shooters de extracción, Marathon es un juego difícil

El pro player y streamer Michael Grzesiek lo dice claro: “Marathon es bueno, pero el problema ahora mismo es que es demasiado difícil”. Partimos de la base de que el juego hace un muy mal trabajo para presentar sus mecánicas, con un tutorial deficiente y una curva de aprendizaje muy pronunciada. A eso se suma el hecho de que la interfaz de usuario es confusa, especialmente para los novatos. Comprender los conceptos básicos es toda una odisea, y es fácil ver por qué muchos jugadores simplemente se rindieron.

También que hay que considerar que los shooters de extracción son, por definición, propuestas complicadas de alto riesgo y recompensa. Morir en una partida supone perder todo el loot, y tampoco hay una forma de guardar el inventario o siquiera conservar una parte del progreso durante la sesión. El mapa Cryo Archive de marzo refuerza esa filosofía, pues se trata de un raid extremadamente duro que exige un equipamiento con un valor mínimo de 5000 créditos, sólo para empezar a jugar. Es entendible por qué muchos ni siquiera se animaron a darle una oportunidad, y eso se refleja en los datos.

Bungie está al tanto de las quejas e incluso ofreció unas palabras de aliento, pues asegura que recuperarse de una derrota será más fácil con el tiempo; no obstante, la realidad es que una gran cantidad de jugadores simplemente tirarán la toalla.

Marathon está en una situación compleja y debe elegir entre volverse casual en un intento de llegar a un público más amplio o apostar de lleno por una experiencia hardcore con la esperanza de que las recomendaciones de los fans les permita remontar. Por ahora, parece que busca maneras de ser más amigable para los nuevos jugadores, sin sacrificar la dificultad. Una de las más grandes novedades es el Dire Marsh Sponsored, un modo experimental en el que se compite en igualdad de condiciones.

Dire Marsh Sponsored

Pero, ¿eso será suficiente? El juego está en una carrera contrarreloj y, a medida que pierda más jugadores, empeorará otro de sus grandes problemas: el matchmaking. Al final del día, los tiempos de espera serán más extensos y solamente los jugadores más habilidosos poblarán las partidas. La cuestión es que PlayStation se equivocó al asumir que Marathon se convertiría en un megaéxito simplemente por tener a Bungie a cargo del proyecto. Es como esperar que Street Fighter o cualquier otro juego de lucha que no sea Mortal Kombat la rompa a lo grande fuera de su nicho. El panorama es complicado, así que veamos…

El futuro oscuro de Bungie

¿Marathon cerrará? Tendremos una imagen clara cuando Sony comparta las cifras oficiales y sus planes futuros en su próximo informe financiero, pero el reporte de Forbes revela que, al menos por ahora, Bungie trabaja de lleno en nuevo contenido y que incluso el equipo de desarrollo está de mejor ánimo en comparación con el periodo previo al estreno.

Pero, ¿cuánto tiempo podrá soportar esa situación antes de que el barco se hunda? A diferencia de Arc Raiders y otros shooters de extracción creados por estudios relativamente pequeños, el FPS de PlayStation es una producción multimillonaria en la que trabajaron cientos de empleados. Claramente, las expectativas son mayores.

Además, Marathon es, en teoría, el juego como servicio estrella de Sony. Recordemos que la compañía gastó $3600 millones de dólares en Bungie, y hasta ahora, esa inversión colosal todavía no se ha reflejado en resultados positivos para alguna de las partes involucradas. Y es que el estudio atraviesa una gran crisis desde hace años. Recordemos que tuvo que hacer despidos masivos en 2023, y sólo un año después eliminó otros 200 empleos. En aquel entonces, el ahora exdirector Pete Parsons confirmó que la compañía operaba en números rojos.

La compra de Bungie por parte de PlayStation no rindió frutos

Esta situación difícil generó disputas y roces, lo que se sumó a los rumores que afirmaban que ni siquiera los desarrolladores estaban emocionados por Marathon. En 2025, Lin Tao, directora financiera de Sony, confesó que la compra de Bungie no había cumplido con las expectativas debido a la debacle de Destiny 2, lo que derivó en que el estudio perdiera autonomía. ¿El futuro es alentador ahora que el shooter de extracción está en el mercado? A juzgar por el número de jugadores en descenso y el misticismo que hay alrededor de las ventas, lo dudamos; de hecho, tememos que el debut desangelado y la pérdida constante de usuarios derive en más despidos.

Lo más preocupante es que Bungie es la piedra sobre la cual se levantó la estrategia de juego como servicio de PlayStation. Si los creadores de Marathon tienen problemas para convertir su más reciente lanzamiento en un éxito, ¿qué pueden esperar los otros estudios de Sony? El panorama luce particularmente oscuro para FairGame$ que, según informes recientes, también tendrá un modo inspirado en un extraction shooter.

Ese quizá sea el mayor pecado de Marathon: intentar ser un megaéxito en un género que, por ahora, pertenece a un nicho. Arc Raiders atrapó un rayo en una botella, y era imposible que Sony supiera el fenómeno en que se convertiría el juego de Embark Studios. Esto quiere decir que la compañía japonesa esperaba generar un impacto masivo en un mercado reducido dominado por experiencias hardcore como Escape from Tarkov.

El futuro luce oscuro, pero Bungie se niega a bajar la cabeza. A finales de marzo, el estudio confirmó que el equipo está “comprometido a largo plazo” con el proyecto y aseguró que espera “muchos años de mejoras constantes”. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Si algo nos enseñaron las decenas de juegos que desaparecieron en la última década, es que los planes pueden cambiar en cualquier momento… sólo hay que recordar el caso de Concord.

Pero¿creen que el FPS remontará? ¿Consideran que el shooter merece una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios y sigan aquí, en Level Up.

Encontrarán más información sobre Marathon si visitan esta página.

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