Tomb Raider: el emocionante futuro de Lara Croft a 30 años de su primera aventura – Legacy of Atlantis y Catalyst

2026 y 2027 verán 2 de los proyectos más ambiciosos en la historia de la franquicia

Lara Croft y la franquicia Tomb Raider tienen un lugar en la historia de los videojuegos tras irrumpir en la escena durante los 90. A lo largo de casi 30 años, la franquicia ha logrado resistir, y quizás esa sea la mejor representación de la fuerza inagotable de su protagonista. No vamos a mentir, por menos de los altibajos por que atravesó Tomb Raider a lo largo de estas décadas, hay varias IP condenadas al silencio y personajes que, probablemente, no volveremos a ver en un videojuego. Afortunadamente, para la arqueóloga y aventurera de la familia Croft el panorama es distinto.

Durante The Game Awards 2025, Amazon Game Studios y Crystal Dynamics dieron una de las grandes sorpresas de la noche. Tomb Raider: Legacy of Atlantis llegará en 2026 y Tomb Raider: Catalyst en 2027. Al día siguiente, tuvimos la oportunidad de asistir a una presentación especial con Scot Amos, jefe de Crystal Dynamics y Will Kerslake, director de la nueva entrega. Esto fue lo que nos dijeron.

Hay más razones para seguir en el gaming a futuro; no todo es GTA VI

Tomb Raider: Legacy of Atlantis no es un remake; quiere dar nueva vida al clásico de todos los tiempos

El primer Tomb Raider de 1996 fue un suceso mundial y convirtió a Lara Croft en un ícono del gaming. Las propuestas creativas en la industria se expandieron de forma notable y dejamos de vivir en los adorables mundos de Super Mario Bros. o Sonic the Hedgehog. La heroína era sexy, pero también podía patearte al trasero, algo que en ese entonces resonó a la perfección con millones de jugadores. Sólo tienes una oportunidad para explotar comercialmente aquello que es “cool” y la franquicia fue parte de ello.

En 2026 se cumplirán 30 años de ese suceso y Crystal Dynamics no dejará pasar la oportunidad para celebrarlo en grande. Tomb Raider: Legacy of Atlantis es la primera escala en este inesperado, pero emocionante viaje.

De acuerdo con Scot Amos, no se trata de un remake, sino de una reinvención del primer juego. Esto no significa que vayan a profanar una tumba, pero sí se tomarán algunas libertades para mostrar diseños y mecánicas renovados; básicamente, un punto de encuentro generacional para uno de los títulos que definió al gaming hace décadas.

“Es una carta de amor para los fans. Está hecho por fans y para fans. No queremos copiar el juego original. Queremos recrear la sensación de jugarlo por primera vez, pero como un juego moderno. Parte de reinventar un juego es evolucionar con los gustos actuales, sin perder la esencia”.

Aunque el equipo evita llamarlo remake, Amos aclaró que la intención es preservar la experiencia emocional del clásico mientras se ajusta a las expectativas actuales.

La base ya está, así que esta nueva versión se construye desde cero en Unreal Engine 5 y gracias a eso tendremos escenarios completamente en 3D, controles y cámara con estándares actuales, así como momentos icónicos, por ejemplo el duelo con el T-Rex que se presentará de una nueva forma para “crear nuevas memorias”.

El desarrollo de este proyecto está en manos de Flying Wild Hog, pero Crystal Dynamics supervisa y forma parte del proceso, en caso de que sea necesario. Prácticamente, se trata de 2 estudios labrando el futuro de Tomb Raider.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis llega en 2026

Tomb Raider: Catalyst: el juego más grande en la historia de la franquicia

Tras años de incertidumbre, sería hipócrita decir que no esperábamos lo peor para la franquicia. Su reciente trilogía fue de más a menos; el estudio salió del brazo protector de Square Enix y cayó en los de Embracer Group que vivió su propia debacle. Sin embargo, Crystal Dynamics resiste en esta industria como pocos y su camino se cruzó con el de Amazon Game Studios quien estuvo dispuesto a cumplir como editor para estos 2 nuevos proyectos.

Una vez que se celebren los 30 años de Lara Croft y sus aventuras será el momento, en 2027, de mirar hacia el futuro. Tomb Raider: Catalyst será la nueva historia.

Es importante señalar lo que nos dijo su director, Will Kerslake, pues con estos 2 lanzamientos tenderán un puente entre el pasado y el presente de la IP. Esto significa que se trata de la misma Lara Croft en ambos juegos:

“Son 2 aventuras diferentes, pero es el mismo personaje. Legacy of Atlantis revisita sus orígenes, mientras que Catalyst presenta a una Lara completamente experimentada en una nueva etapa”.

Tomb Raider: Catalyst llegará en 2027

Mientras Legacy of Atlantis mira al pasado, Catalyst representa el siguiente gran capítulo de la saga. Ambientado en el norte de la India, el juego explora una región rica en historia, cultura y paisajes, un territorio que forma parte del ADN de Tomb Raider desde sus primeras entregas.

“Es una tierra fascinante para explorar y tiene una conexión histórica con la franquicia. Mostraremos más detalles en el futuro”, adelantó Kerslake.

Por supuesto que fue inevitable preguntar si el título de 2027 será el inicio de una nueva trilogía, pero el director se limitó a decir que es “el nuevo capítulo de la historia de Lara Croft”… nada más.

El estudio mantiene la discreción respecto a este proyecto y hay pocos detalles, pero el hype es mayúsculo. Los creadores lo consideran como el juego más grande a la saga hasta el momento y hay firmes intenciones de innovar y mostrar una aventura espectacular.

Lara Croft está más viva que nunca

Aunque ya no es tan fácil dejarse llevar por el canto de las sirenas, las noticias sobre las 2 siguientes aventuras de Lara Croft en los videojuegos emocionan, y mucho.

Es grato saber que la franquicia sigue con vida después de todo lo que ha sucedido, y que hay 2 proyectos muy ambiciosos en desarrollo. Tras el anuncio, la comunidad bromeaba en redes sobre las diferencias que hay entre esta saga y lo que alguna vez fue Uncharted. Al final, parece que la historia y la tradición pesan más y Lara Croft sigue en pie.

Mientras la industria convulsiona en busca del siguiente Santo Grial, es motivante saber que algunas de sus grandes franquicias apelan a la creación de nuevas aventuras, pero sin perder ese toque conservador que, al final del día, busca satisfacer a los fans y enseñar a las nuevas generaciones cómo se construyó el gaming en las últimas décadas.

Lara Croft más vigente que nunca

