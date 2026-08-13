El anuncio de Marvel Tōkon: Fighting Souls generó revuelo, y muchos nos hicimos la misma pregunta: ¿será mejor que Marvel vs. Capcom? Tras jugarlo por más de 20 horas, aún no podemos dar una respuesta concisa, pero algo es seguro: es muy diferente. ¿Eso es positivo o negativo? A continuación, compartimos nuestro veredicto.

Video relacionado: Marvel Tokon es genial - Lo jugamos y esto es lo que nadie te ha dicho

¿Cómics y anime? ¡La mejor combinación del mundo!

Tenemos que comenzar con lo obvio: Marvel Tōkon luce espectacular y es un auténtico deleite para los ojos. Todo el apartado visual está cuidado hasta el mínimo detalle y se nota al instante que los desarrolladores pusieron mucho cariño en cada aspecto: desde los combatientes y escenarios hasta los menús y las historietas del modo historia.

El juego respeta la esencia de los cómics y se atreve a darle un toque único al universo Marvel con el estilo característico de Arc System Works, lo que es más palpable en los personajes, que tienen diseños muy memorables inspirados en la cultura del anime. Y sí, los luchadores están excelentemente bien animados y hacen gala de superataques muy vistosos que llenan la pantalla con efectos y presentan secuencias cinemáticas rimbombantes.

La banda sonora es otro apartado sobresaliente de la experiencia, pues está compuesta por temazos electrónicos, orquestales y de heavy metal que se grabaron a fuego en nuestra mente. Por si fuera poco, las referencias a las historietas y a los Fighting Games son el moño que envuelve un paquete que resulta muy atractivo para los sentidos. Con todo esto queremos decir que Marvel Tōkon es uno de esos juegos que divierten con sólo observarlo, pues verlo en movimiento es un espectáculo en sí mismo. Por ello, creemos que es perfecto para las reuniones casuales con los amigos.

El apartado visual de Marvel Tokon derrocha encanto

Sabemos que muchos piensan que los juegos de lucha son demasiado complejos. Si bien lo nuevo de Arc System Works se mantiene en esa línea, también es muy accesible debido a las múltiples guías y ayudas que ofrece a los novatos para agilizar el proceso de aprendizaje. Los tutoriales son muy completos y explican con lujo de detalle los conceptos del sistema de combate, además de incluir lecciones específicas para cada peleador, desafíos de combos y listas que profundizan en los movimientos. Nos parece el acercamiento correcto, dada la inmensa popularidad de la franquicia.

Pero, ¿Marvel Tōkon es demasiado casual para los veteranos? En lo absoluto, pues es una experiencia competitiva muy robusta que exige habilidad y dedicación. Lo diremos ya: es necesario invertir muchas horas para sacarle el máximo provecho a las mecánicas y particularidades de cada luchador. Aunque tenemos un par de quejas, en general, creemos que dio en el clavo y presenta un buen equilibrio entre dificultad y accesibilidad.

Más peleadores, más posibilidades

Las verdaderas estrellas del show son, por supuesto, los peleadores. El roster es muy variado, y aplaudimos que los desarrolladores incluyeran favoritos de los fans, como Wolverine y Spider-Man; y algunas auténticas rarezas que hacen su debut en un juego de lucha, como Danger y Peni Parker. Lo mejor es que cada miembro del reparto es muy diferente y cada uno pone sobre la mesa un concepto o estilo de pelea único.

Marvel Tokon presenta un sistema de combate amigable para los novatos y suficientemente profundo para entretener a los jugadores expertos

Por ejemplo, Ghost Rider tiene un gran alcance gracias a sus cadenas y puede potenciar sus ataques con un medidor de calor, mientras que Magik es capaz de invocar portales para teletransportarse o a sus proyectiles. Descubrir lo que ofrece cada peleador es un proceso divertido y satisfactorio, y eso que apenas rascamos la superficie. En efecto, estamos en uno de esos juegos en los que invertimos horas y horas en el entrenamiento sin darnos cuenta por lo divertido que es explorar todas las posibilidades.

A simple vista, Marvel Tōkon es muy parecido a Marvel vs. Capcom; pero nada está más lejos de la realidad. El título de Arc System Works se diferencia por su enfoque en batallas 4vs4. Aunque es un concepto raro, funciona bien la mayor parte del tiempo y da como resultado peleas ágiles donde aprovechar al máximo las asistencias es clave para ganar.

Es fácil irse con la finta de que es obligatorio aprender mínimo 4 peleadores para ser competitivo. Y si bien lo más recomendable es ser competente con todos los miembros del equipo, la verdad es que sólo es estrictamente necesario familiarizarnos con un luchador, pues podemos utilizar al resto sólo como apoyo. Es una decisión muy inteligente que hace que entrar en los combates sea intuitivo y poco abrumador. También nos agradó que los luchadores compartan la barra de vida, porque eso evita que las partidas sean muy largas.

Es muy divertido pasar horas y horas en el modo entrenamiento de Marvel Tokon

Y eso nos lleva a otro gran acierto de Marvel Tōkon: su énfasis en la composición de los equipos. Lo que pasa es que iniciamos la batalla con 2 peleadores, por lo que debemos desbloquear al resto al ejecutar ciertas acciones durante la pelea o al perder un round. Además, el tipo de asistencia cambia en función del lugar que ocupa el personaje, lo que incentiva a explorar diversas combinaciones y, a su vez, añade otra capa de profundidad a un sistema que ya es complejo, de por sí.

Podríamos hablar durante horas sobre los pormenores que dan forma a los combates, como la importancia de gestionar la barra de Assemble para crear combos más devastadores y lo útil que resulta leer al rival para contrarrestar sus esfuerzos defensivos con un Crossover Reflect; pero tomaría mucho tiempo. Lo que queremos dejar claro es que dominar las mecánicas es extremadamente gratificante, y jamás se torna en un proceso frustrante. En pocas palabras, es un juego perfecto para fans hardcore y novatos.

Marvel Tokon: Fighting Souls presenta un roster con 21 personajes en total

Los más grandes Héroes y villanos se unen en una batalla por la Tierra

También nos sorprendió gratamente la cantidad considerable de contenido incluido en el paquete. Fuera de los combates, el apartado más importante es el Modo Historia. Nos encantó su estructura que divide la narrativa en 5 episodios, cada uno centrado en los equipos canónicos que intentan defender a la Tierra de la amenaza conocida como El Campeón.

Si bien la premisa es sencilla, nos atrapó de inicio a fin y funciona de maravilla gracias a su brillante ejecución, pues los capítulos son básicamente novelas visuales dibujadas por artistas famosos de manga y cómic. Fue una muy buena decisión que cada minicampaña tuviera un estilo distintivo, tanto en su narrativa como en su presentación. Lo mejor es que estas historias también tienen actuación de voz, lo que permite apreciar el excelente doblaje latino.

Marvel Tōkon también presenta un modo de supervivencia en el que debemos derrotar a 100 oponentes cada vez más difíciles, lo que da lugar a momentos muy tensos. Otra modalidad que nos sorprendió para bien fue Arcadia Rumble, que en esencia es un juego de fiesta en el que debemos recorrer una sala con un avatar para potenciar a nuestro luchador antes de participar en las peleas tradicionales. Vamos, hasta el lobby del apartado online tiene minijuegos para pasar el rato. Se agradece esa cantidad de contenido extra.

El Modo Historia de Marvel Tokon combina drama y comedia

Ya que mencionamos el componente en línea, debemos decir que las batallas funcionan muy bien en su mayoría gracias al Rollback Netcode. En las partidas con un buen nivel de conexión, el lag es inexistente, casi como si la otra persona estuviera sentada en el mismo sillón.

Marvel Tōkon es un excelente juego de lucha que presenta un sistema de combate accesible y profundo en partes iguales. Y aunque nos sentimos cómodos recomendándolo ahora mismo, tenemos un par de quejas.

El lado menos espectacular de la pelea

En general, quedamos muy satisfechos con la forma en que Marvel Tōkon se juega y creemos que cumplirá con las expectativas tanto de fans veteranos como de nuevos jugadores; sin embargo, confesamos que tuvimos dificultades para resonar por completo con algunas de las mecánicas. Nuestra crítica principal está dirigida al sistema de equipos.

Reiteramos que los enfrentamientos 4vs4 son una idea muy original que funcionan en la práctica, pues ni siquiera es necesario aprender mínimo 4 personajes para ser competitivo y divertirse; sin embargo, tener hasta 8 peleadores en la pantalla al mismo tiempo da origen a un problema muy molesto: la contaminación visual.

En efecto, en ocasiones ocurren tantas cosas a la vez, que puede resultar difícil seguir el ritmo de la acción, un inconveniente que se vuelve más grave a medida que avanzan las partidas. Es muy común llegar a un punto en el que perdemos de vista a nuestro luchador principal porque aparecieron muchos asistentes simultáneamente. Por si fuera poco, algunos peleadores, como Peni Parker, Magik, Danger y Loki, pueden llenar el escenario con trampas y demás objetos, lo que resulta en refriegas confusas por momentos.

Hay ocasiones en las que aparecen muchas asistencias al mismo tiempo

Tampoco queremos decir que el juego sea totalmente ilegible, pues al final del día, nos acostumbramos y durante las horas finales nos sentíamos mucho más cómodos en las instancias más caóticas; sin embargo, podemos imaginar que otras personas podrían tener las mismas dificultades que nosotros al inicio. Por ello, nos encantaría ver un modo adicional que reduzca el número de participantes para tener batallas 3vs3 o 2vs2.

Y ahora… llegó el momento de hablar del elefante en la habitación: los problemas técnicos. Para escribir este guion jugamos en PlayStation 5, donde la experiencia fue muy fluida y en ningún momento experimentamos inconvenientes de rendimiento o errores críticos; sin embargo, estamos al tanto de que el port para PC fue un pequeño desastre, sobre todo durante el lanzamiento.

Si bien no probamos la versión de Steam de primera mano y por ende somos incapaces de dar una opinión informada sobre el tema, las fallas que se viven en computadoras también parecen afectar a la base de PS5. Recordemos que Marvel Tōkon tiene cross-play, y curiosamente, las peleas online en la que sufrimos más interrupciones fueron contra usuarios de PC, muchos de los cuales tenían una buena conexión. Por eso, durante los primeros días decidimos desactivar el juego cruzado, lo que mejoró nuestra experiencia.

A veces, Marvel Tokon presenta errores de conexión en el matchmaking

Eso sí, en un par de ocasiones notamos que el sistema de matchmaking tenía dificultades para encontrar rivales, incluso al eliminar los filtros de región y red. Sin exagerar, hubo veces en las que tuvimos que esperar más de 5 minutos para hallar a un contrincante, lo que nunca es ideal para un juego que acaba de llegar al mercado.

Estos problemas fueron más notorios durante los primeros días; la situación mejoró con el paso del tiempo y, al final, tuvimos una experiencia online fluida la mayor parte del tiempo. También hay que considerar que Arc System Works lanzó un parche masivo que aparentemente solucionó gran parte de los errores más graves del port de PC; sin embargo, aún hay reportes de fallas y, por ende, sugerimos proceder con cautela.

Por otra parte, y tal como dijimos previamente, el roster de Marvel Tōkon es genial y muy variado; sin embargo, tenemos una queja menor: su tamaño. En efecto, 21 peleadores nos parece un número pequeño para un título de lucha por equipos, pues llega un momento en el que los luchadores se repiten una y otra vez en el online. Sabemos que la plantilla crecerá con el paso de los meses gracias a los lanzamientos DLC, pero será necesario pagar extra para acceder a las nuevas incorporaciones.

También tenemos sentimientos encontrados con el sistema de autocombos. Podemos ver su valor como herramienta de aprendizaje y como una ayuda para los novatos, pero nos pareció demasiado poderoso en este juego. En un par de ocasiones nos pusimos las manos en la cara de frustración al ver cómo perdíamos más de la mitad de la barra de vida después de que nuestro oponente presionara el mismo botón varias veces.

Los autocombos en Marvel Tokon pueden ser un dolor de cabeza

Tampoco queremos decir que esta función está rota, pues los combos más poderosos y eficaces siempre son aquellos que se ejecutan manualmente; sin embargo, mentiríamos si decimos que no nos resultó frustrante cada vez que nuestro oponente nos castigó un simple error con un autocombo que vació nuestro medidor de salud.

Un imperdible para los fans de los cómics y los juegos de lucha

Volvamos a la pregunta inicial: ¿Marvel Tōkon: Figting Souls es mejor que Marvel vs. Capcom? Es difícil dar una respuesta definitiva, pero estamos 100% seguros de que lo nuevo de Arc System Works brilla por méritos propios y logra diferenciarse gracias a su bella dirección de arte, personajes memorables y, por supuesto, excelente sistema de combate, que resulta accesible para los novatos y profundo para quienes desayunan y cenan juegos de lucha.

Si bien el sistema 4vs4 a veces da como resultado enfrentamientos demasiado caóticos, en general funciona muy bien e incentiva a la experimentación. Y aunque tampoco fuimos los mayores fans de los autocombos, creemos que el juego recompensa muy bien a quienes invierten tiempo y esfuerzo en dominar cada una de sus mecánicas.

Con todo esto en mente, creemos que Marvel Tōkon es un obligado para los entusiastas hardcore del género y los novatos que sólo quieren ver a Spider-Man combatir contra Carnage en peleas tipo anime. Eso sí, esperamos que Arc System Works mantenga el dedo en el renglón y solucione definitivamente los problemas de rendimiento y de matchmaking.

Una victoria casi perfecta

Pero basta de nosotros, ¿le darán una oportunidad a este título competitivo? Dígannos en los comentarios y sigan aquí, en Level Up.

Encontrarán más información sobr Marvel Tōkon: Figting Souls si visitan esta página.

Video relacionado: La caída de Marvel vs. Capcom y el inicio de una nueva generación de juegos de peleas