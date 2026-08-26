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ELDEN RING: Tarnished Edition
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Esta edición del juego incluye el juego original «Elden Ring», la expansión «Shadow of the Erdtree», una nueva armadura y opciones de personalización para la apariencia de los caballos.
DETALLES
- Desarrollador:FromSoftware
- Publisher:Bandai Namco Entertainment
- Género:Role-playing (RPG), Adventure
- Fecha de Lanzamiento:27/Agosto/2026
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