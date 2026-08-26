ELDEN RING: Tarnished Edition

ELDEN RING: Tarnished Edition

Disponible en:
Nintendo Switch 2

Esta edición del juego incluye el juego original «Elden Ring», la expansión «Shadow of the Erdtree», una nueva armadura y opciones de personalización para la apariencia de los caballos.

DETALLES

  • Desarrollador:FromSoftware
  • Publisher:Bandai Namco Entertainment
  • Género:Role-playing (RPG), Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:27/Agosto/2026

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  • ELDEN RING: Tarnished Edition
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    ELDEN RING: Tarnished Edition

    Esta edición del juego incluye el juego original «Elden Ring», la expansión «Shadow of the Erdtree», una nueva armadura y opciones de personalización para la apariencia de los caballos.
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