Hay juegos que llegan para demostrar que una fórmula todavía puede sorprendernos. Sin duda, Lies of P es uno de ellos. Desde su lanzamiento, esta interpretación oscura de un cuento clásico logró hacerse un lugar entre los grandes exponentes del género tipo Souls gracias a su ambientación, combate y una historia llena de secretos.

Ahora, toda la experiencia de Krat llega a Nintendo Switch 2 con Lies of P: Complete Edition, donde se reúnen el juego base y la expansión Overture para ofrecer la experiencia definitiva de esta historia.

Así que, si nunca te has aventurado por las calles de esta ciudad de marionetas o si ya sobreviviste a sus horrores y quieres regresar, vamos a contarte todo lo que este relanzamiento tiene para ofrecer.

¿Qué es Lies of P?

Primero, vale la pena poner las cosas en contexto.

Lies of P toma como punto de partida un cuento de la cultura popular y lo transforma en una experiencia completamente distinta.

Aquí, no encontramos una historia infantil, sino una ciudad llamada Krat que se encuentra al borde del colapso; es un mundo oscuro, decadente y lleno de secretos, donde las marionetas se convirtieron en una amenaza.

La propuesta combina elementos de fantasía oscura y horror para construir un escenario que prácticamente es otro personaje de la historia. Justamente ésta es una de las fortalezas de Lies of P: tomar referencias conocidas y convertirlas en algo completamente nuevo.

A lo largo de la aventura, debemos recorrer una ciudad en ruinas, enfrentar enemigos mecánicos y descubrir qué ocurrió realmente con Krat. Como suele ocurrir en este tipo de experiencias, la historia se va mostrando mientras exploramos, prestamos atención a los detalles y, sobre todo, tomamos decisiones.

Lies of P: Complete Edition

Lies of P: Complete Edition reúne el juego base con Overture, una expansión que funciona como precuela y permite conocer más sobre los acontecimientos, los personajes y las tragedias que marcaron el destino de Krat. Esto significa que, por primera vez, podemos experimentar la historia completa de este universo en un solo paquete.

La edición nos lleva desde las calles de una ciudad consumida por el caos hasta los lugares que muestran el esplendor que alguna vez tuvo. Así es como el contraste entre la decadencia y la grandeza del pasado ayuda a construir una imagen mucho más completa de este mundo.

Y si eres de esos jugadores que disfrutan conectar pistas, investigar la historia de los personajes y descubrir lo que se encuentra detrás de cada tragedia, aquí encontrarás mucho material para perderte en un mundo que combina lo tenebroso con una dirección de arte tipo steampunk francés ejecutada a la perfección.

Porque en Lies of P, la historia va más allá de las cinemáticas; también está en los lugares que visitas, en los personajes que conoces y en las decisiones que tomas.

Pero seamos honestos… Nadie llega a un juego tipo Souls únicamente por la historia.

El combate es una de las razones más importantes por las que Lies of P se convirtió en una experiencia tan reconocida, y este relanzamiento conserva esa fórmula que exige paciencia, precisión y aprendizaje de cada error.

Aquí, no basta con atacar sin pensar.

Cada enemigo tiene patrones de movimiento propios y aprender cuando atacar, cuando defender y cuando esperar puede marcar la diferencia entre avanzar o tener que intentarlo de nuevo.

Otro elemento interesante es el sistema de fabricación de armas. Podemos combinar diferentes cuchillas con distintas empuñaduras para crear configuraciones que se adapten a nuestro estilo de juego.

A eso se suma el arsenal de los brazos de legión y las decisiones que tomemos al desarrollar a nuestro personaje.

El resultado es un sistema que permite experimentar con distintas formas de enfrentar los peligros de Krat.

¿Prefieres una estrategia más agresiva?

Puedes construir tu equipo alrededor de ataques devastadores

¿Quieres jugar de manera más calculada?

Entonces, tendrás que aprovechar tus defensas, habilidades y el momento exacto para contraatacar. Claro, todo esto alcanza el punto máximo durante los enfrentamientos contra los jefes, porque en Krat, cada victoria se siente como algo que realmente costó trabajo conseguir.

La verdad, las mentiras y las consecuencias

Si hay un elemento que da identidad a Lies of P es el sistema de decisiones. En este mundo, mentir es algo más que una opción de diálogo.

Aquí, nuestras decisiones pueden tener consecuencias en la historia y determinar la forma en que se desarrolla la aventura. El llamado “Sistema de Mentiras” convierte cada decisión en algo más importante de lo que parece.

Por ejemplo, podemos elegir consolar a un personaje que vive un momento de desesperación, buscar respuestas, ser egoístas o incluso perseguir una venganza y, dependiendo de lo que decidamos, la historia tomará diferentes caminos.

Esto también significa que la experiencia no es exactamente la misma para todos, pues las decisiones pueden influir en los acontecimientos, los personajes que encontremos y, por supuesto, el desenlace de la aventura.

Entonces, sí… en Lies of P, hasta las mentiras pueden terminar persiguiéndonos.

Overture: la pieza adicional de Lies of P

La gran novedad de esta edición es la inclusión de Overture.

Al tratarse de una precuela, la expansión permite explorar una etapa anterior de la historia y conocer nuevos detalles sobre el mundo que ya conocíamos.

Esto abre la puerta a nuevas preguntas, personajes y conflictos que ayudan a comprender mejor los acontecimientos que llevaron a Krat a su situación actual.

Para los fans, Overture representa una oportunidad de regresar a este universo con una nueva perspectiva; y para quienes llegan por primera vez, Complete Edition ofrece la posibilidad de experimentar la historia en su totalidad. Es prácticamente el paquete completo para descubrir cómo comenzó todo y entender mejor la caída de una ciudad marcada por sus secretos.

Lies of P en Nintendo Switch 2

Y todo esto llega a Nintendo Switch 2 con una experiencia optimizada para la nueva consola.

Lies of P: Complete Edition aprovecha las capacidades del sistema para presentar el elegante y oscuro mundo de Krat con una definición y un rendimiento adaptados a esta plataforma. Además, incluye las mejoras de calidad de vida implementadas después del lanzamiento original, nuevos modos de dificultad, nuevos desafíos y la integración de todo el contenido de Overture.

Esto significa que no estamos hablando de un simple port que traslada el juego base a una nueva consola. Esta edición reúne la experiencia completa y todas las mejoras que se han añadido con el paso del tiempo.

Conclusión

Lies of P: Complete Edition representa una excelente oportunidad para descubrir uno de los juegos tipo Souls más interesantes de los últimos años, ahora con toda su historia reunida en una sola experiencia.

Si nunca has visitado Krat, ésta puede ser la forma definitiva de conocer sus calles, sus secretos y sus horrores. Si ya jugaste la aventura original, Overture ofrece una nueva razón para regresar y descubrir que más se esconde detrás de la historia.

Entre sus combates exigentes, sistema de decisiones y una narrativa llena de misterios, esta edición de Lies of P demuestra que todavía hay mucho espacio para reinterpretar las historias que creemos conocer.

Ahora, queremos saber tu opinión.

¿Ya jugaste Lies of P? ¿Qué te pareció su sistema de combate y su mundo? ¿Será tu primera vez entrando en Krat con esta Complete Edition?

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