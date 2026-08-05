Lies of P: Complete Edition

Lies of P: Complete Edition

Disponible en:
Nintendo Switch 2

La experiencia definitiva al estilo soulslike llega a Nintendo Switch 2. Lies of P: Complete Edition incluye el juego base, ganador de múltiples premios, y la expansión Overture, ofreciendo la saga completa de la caída de Krat y los secretos legendarios que dieron origen al Puppet Frenzy.

DETALLES

  • Desarrollador:Round8 Studio
  • Publisher:Neowiz
  • Género:Role-playing (RPG), Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:4/Agosto/2026

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