Orbitals

Orbitals

Disponible en:
Nintendo Switch 2

Únete a Maki y Omura, dos exploradores inseparables con mucha más determinación que experiencia. Enfrentarás los peligros del espacio en busca de ayuda para su estación, que se está desmoronando y ahora se encuentra atrapada en una tormenta cósmica sobrenatural.

DETALLES

  • Desarrollador:Shapefarm
  • Publisher:Kepler Interactive
  • Género:Platform, Puzzle, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:2/Septiembre/2026

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