Orbitals
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Únete a Maki y Omura, dos exploradores inseparables con mucha más determinación que experiencia. Enfrentarás los peligros del espacio en busca de ayuda para su estación, que se está desmoronando y ahora se encuentra atrapada en una tormenta cósmica sobrenatural.
DETALLES
- Desarrollador:Shapefarm
- Publisher:Kepler Interactive
- Género:Platform, Puzzle, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:2/Septiembre/2026
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Orbitals tomó una decisión arriesgada para enfocarse en el cooperativo y dejar atrás una función muy deseadaEl equipo de ShapeFarm decidió apostar todo por el multijugador para crear una experiencia donde los jugadores realmente dependan entre sí
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