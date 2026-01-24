Político promete a los jugadores un maratón de GTA VI que dure “24 horas” para celebrar el lanzamiento del juego

La emoción por GTA VI es tan grande que, incluso, los políticos ya lo usan en sus campañas para conseguir votos. James Fishback, candidato a gobernador de Florida, en Estados Unidos, aprovechó las enormes expectativas que hay por el título para hacer una promesa a los jugadores durante su campaña.

El nuevo título de Rockstar Games se ha convertido en el producto de entretenimiento más esperado de los últimos años, hasta el punto de que una simple mención de su nombre basta para atraer la atención de miles de personas. Fishback lo sabe muy bien, así que habló sobre lo emocionado que está por jugar GTA VI.

El político también prometió a los jugadores una fiesta para celebrar el lanzamiento del esperado juego. Su plan es hacer un maratón de “24 horas” que reúna a un grupo selecto de fans para disfrutar GTA VI hasta el cansancio. Por supuesto, la propuesta está en pie siempre y cuando gane la gubernatura.

Político hará una fiesta para celebrar el debut de GTA VI

James Fishback inició su campaña política con un mensaje para los jugadores. Habló sobre su pasión por GTA y de cómo disfrutó San Andreas cuando era más joven. Comparte el entusiasmo de la comunidad por la llegada de GTA VI, que debutará el 19 de noviembre de este año si todo sale como está planeado.

El político apeló a la emoción de los jugadores y prometió un maratón de GTA VI como parte de su campaña. Considera que Florida se merece un gobernador que “pueda cometer un pequeño robo de autos en GTA“. En caso de ganar, organizará una fiesta donde algunos jugadores podrán pasar todo el día disfrutando GTA VI.

Político de EUA quiere celebrar el debut de GTA VI con una fiesta

Fishback prometió un maratón que dure todo el día con estaciones de juego para disfrutar GTA VI. Su idea es reunir a los mejores estudiantes de las escuelas públicas de Florida para compensarlos con un día lleno de videojuegos. La fiesta se haría el día de lanzamiento, para que los fanáticos puedan conocer el título en comunidad.

“Cuando por fin llegue, ¡tendremos un maratón de GTA VI de 24 horas en la mansión del gobernador! Los mejores estudiantes, todos los mejores estudiantes de nuestras escuelas públicas, vendrán aquí a jugar un poco a GTA VI”.

When GTA VI comes out James Fishback says that there will be a “24 hour long marathon” of playing GTA VI in the governors mansion when it releases.



The real question is will GTA VI drop when he is governor?@j_fishback pic.twitter.com/lDilRiGTvX — Jacob Shiflet (@jacobfshiflet) January 23, 2026

GTA VI es un tema de conversación en la política

James Fishback no es el primer político que habla de forma pública sobre GTA VI. En noviembre del año pasado, el diputado polaco Witold Tumanowicz, miembro del partido Confederación Libertad e Independencia, reaccionó al retraso del esperado juego en plena sesión del parlamento. Se mostró angustiado con la noticia, que desconcertó a muchos otros miembros de la cámara.

“Como parte de mi declaración parlamentaria, quería informarles sobre un asunto muy preocupante. Hace una hora, Rockstar Games anunció que el lanzamiento de GTA VI se pospondrá hasta el año que viene. Esto es un escándalo enorme”.

Por otro lado, Rockstar Games y el juego también han sido tema de debate en la esfera política de Reino Unido. Esto debido al escándalo relacionado con el despido de diversos desarrolladores que filtraron información confidencial sobre GTA VI. Keir Starmer, el primer ministro de la región, calificó la situación como “preocupante” y propuso hacer una investigación al respecto.

La popularidad de GTA VI trasciende la industria del entretenimiento

GTA VI también protagonizó muchas discusiones en torno al impuesto del 8% que el gobierno de México quería aplicar a los videojuegos considerados violentos. El título de Rockstar Games iba a ser uno de los tantos títulos afectados, pero la iniciativa se frenó recientemente.

