Acusan a PlayStation de mala gestión y amenazas en China Hero Project: desarrolladores de Convallaria ofrecen pruebas

Una de las iniciativas de gaming más importantes en años recientes es China Hero Project. Sony y PlayStation pusieron atención en el mercado de desarrollo chino y mediante este programa apoyan la creación de videojuegos en el país asiático. Sin embargo, no está libre de polémicas y recientemente surgió un escándalo que tiene que ver con acusaciones de mal gestión e incluso amenazas por parte de los representantes de la compañía japonesa.

China Hero Project

Convallaria, juego de China Hero Project, fue retirado de los sitios oficiales de PlayStation

Un reporte de MP1ST reveló detalles de la disputa actual entre el estudio chino Loongforce y los representantes del programa de PlayStation China Hero Project.

De acuerdo con la información proporcionada por los creadores del shooter gratuito PvPvE Convallaria, el juego no tiene fecha de lanzamiento y experimenta cierta incertidumbre debido a un conflicto interno con PlayStation.

La marca de Sony a través de una división de producción apoya juegos locales mediante el programa China Hero Project. En este caso, los devs de Convallaria acusan a la división de mala gestión y amenazas.

Entre las acusaciones se encuentran retrasos en los pagos e insinuaciones de que tardarán más en llegar. También se exponen desatenciones en las líneas de comunicación y el establecimiento de metas que se dividen entre inalcanzables y otras que ya se cumplieron.

Por otra parte, los creadores de Convallaria aseguraron que los jefes de China Hero Project amenazaron con tomar el control total del desarrollo. Mediante un documento que da cuenta de una supuesta comunicación entre el estudio y Bo Bao, director del proyecto, se muestra la intención de que Virtuos desplace a Loongforce y tome el control total del desarrollo.

En medio de la polémica, trascendió el retiro del shooter free-to-play de la mayoría de los materiales promocionales de China Hero Project. Hasta el momento, no se puede asegurar que esto tenga relación con el conflicto entre ambas partes, pero los jugadores temen por el futuro de Convallaria.

Convallaria de Loongforce

¿Cuáles son los juegos de China que apoya PlayStation?

Este proyecto funciona con una sede de Sony Interactive Entertainment en Shanghai, China, y apoya con recursos monetarios y de desarrollo a la producción y publicación de videojuegos provenientes del país asiático.

Hasta el momento, se cuentan con los siguientes títulos ya lanzados y otros en desarrollo:

Juegos lanzados

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch — TiGames

ANNO: Mutationem — ThinkingStars

Hardcore Mecha — Rocket Punch Games

Immortal Legacy: The Jade Cipher — Viva Games

Evotinction — Spikewave Games

Lost Soul Aside — Ultizero Games

Awaken – Astral Blade — Dark Pigeon Games

AI Limit — SenseGames

Juegos en desarrollo

The God Slayer — Pathea Games

Brocade-Clad Guard — CangMo Game Entertainment

Exiledge — Enigmatrix

Daba: Land of Water Scar — Dark Star

Loulan — ChillyRoom

Will-Less — Cyaniris Game

The Winds Rising — TiGames

Unending Dawn — Parcae’s Fate Studio

