Afeela 1: el automóvil eléctrico de Sony y Honda tendrá contenido de ASTRO BOT, God of War y más franquicias de PlayStation

El vehículo también tendrá soporte para juego remoto de PS4 y PS5

La estrategia actual de Sony es la diversificación de sus negocios y una de sus próximas incursiones será en el sector automotriz. Afeela es el nombre del vehículo que desarrollan con Honda y que saldrá a la venta en Japón y otros mercados este año. Durante el CES 2026, la compañía japonesa reveló nuevos detalles, entre ellos la experiencia que brindará para los fanáticos de PlayStation pues se confirmó que tendrá contenido temático de sus franquicias más importantes.

Sony y Honda incluirán a PlayStation en sus vehículos

Afeela 1 tendrá contenido de ASTRO BOT, God of War y más

Durante el CES 2026, Sony realizó una presentación especial para brindar nuevos detalles de su vehículo Afeela, la línea que creó junto con Honda. Esta vez, el tema fue la experiencia de usuario y hay información interesante desde el lado del gaming.

De acuerdo con la presentación, el Afeela 1 tendrá contenido temático de ASTRO BOT, God of War y más franquicias de PlayStation. Los conductores podrán escoger fondos de pantalla para el tablero digital inspirados en estas IP.

De la misma forma, el vehículo tendrá elementos audiovisuales diversas que cambiarán según la franquicia. Esto incluye sonidos de encendido, indicaciones y hasta escape, los cuales tendrán un diseño de audio con sonidos que están presentes en los videojuegos.

Al respecto, Sony prometió que Afeela 1 entregará una “experiencia audiovisual única que atraerá a los aficionados a los videojuegos”.

Los usuarios podrán conducir y vivir una experiencia de manejo inspirada, por ejemplo, en ASTRO BOT

¿Cuándo saldrá a la venta el vehículo de Sony y Honda?

El plan de lanzamiento de Afeela 1 revela que estará en el mercado a finales de este año y su precio será de $102,900 dólares, $1,849,644 MXN, así que no será un auto barato.

Ahora bien, en 2027 se lanzará un modelo más austero y básico llamado Origin que costará $89,900 dólares, $1,615,967 MXN.

En ambos casos, se trata de un concepto en el que Honda y Sony buscan aportar su experiencia en cada sector para brindar un vehículo eléctrico con un estilo definido.

Honda participa con el diseño minimalista, un interior digitalizado y un fuerte énfasis en la conducción asistida y la seguridad, apoyadas por numerosos sensores y cámaras. También contribuye con su ingeniería automotriz, fabricación y fiabilidad en el manejo.

Sony aporta su experiencia en software, inteligencia artificial, sensores de imagen y entretenimiento. El objetivo de Afeela es ofrecer una experiencia de movilidad centrada en el usuario, con conexiones de todo tipo y que se pueda actualizar mediante software.

El impresionante tablero de Afeela

¿Se puede jugar PlayStation en este auto?

Tal como se anunció en su momento, la línea Afeela de Sony y Honda también tendrá opciones para los usuarios de videojuegos. Durante la presentación en el CES 2026 se revelaron detalles al respecto.

De acuerdo con Sony Honda Mobility, los vehículos tendrán soporte para la función PS Remote Play de PlayStation. Esto significa que los usuarios del vehículo podrán jugar títulos de PS4 y PS5:

“Con PS Remote Play, los usuarios pueden acceder y controlar remotamente su consola PS4 o PS5 desde casa directamente desde la interfaz del coche mediante el sistema de entretenimiento Afeela In-Vehicle. Ofrecemos una forma divertida para que los usuarios jueguen a los juegos de forma remota desde su consola usando una pantalla integrada y un sistema de audio premium. Tanto si esperas en tu coche aparcado como si mantienes entretenidos a los pasajeros durante un viaje por carretera, las funciones integradas de Afeela te permiten disfrutar de la experiencia PlayStation directamente”.

