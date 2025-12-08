Alertan sobre nueva ola de despidos en Microsoft: Satya Nadella piensa que el tamaño de la compañía se interpone en los planes de su negocio de IA

Para nadie es secreto que Microsoft tiene mucho interés en hacer crecer su negocio de IA. La compañía logró liderar el sector y no quiere ceder la mínima ventaja ante otros competidores como Google y Meta. Sin embargo, le hecho de que esta tecnología sea prioritaria ha resultado en que otros negocios sufran. La era reciente de la empresa ha estado marcada por notables recortes de personal y una reciente declaración revivió los rumores de que uno más está en puerta y podría suceder tan pronto como en enero de 2026.

NO TE LO PIERDAS: Netflix consideró comprar Electronic Arts antes de hacer su oferta millonaria por Warner Bros., según reporte

No hay mayor negocio en este momento para Satya Nadella que la IA

Declaración de Satya Nadella sobre el negocio de IA enciende rumores de nueva ola de despidos en Microsoft

Durante una plática con Mathias Dpfner, director de la empresa Axel Springer, Satya Nadella, jefe de Microsoft, reveló algunos detalles sobre el cambio de mentalidad y estrategias que quiere en Microsoft para desarrollar su negocio de IA (vía Business Insider).

De inicio, el directivo de la empresa de Xbox señaló que está estudiando a los startups actuales para comprender cómo tienen éxito. Parte de ello tiene que ver con su estructura laboral.

Al respecto, Nadella piensa que los grupos compactos y la relación estrecha entre directivos y empleados generan más beneficios. En ese sentido, consideró que “el tamaño de Microsoft es una desventaja” en este momento. Esto significa que la compañía tiene una amplia base laboral que hace compleja la reorganización necesaria para entrar en una nueva era.

Desde su perspectiva, el director general de Microsoft piensa que es necesario olvidar todo lo que ha sido exitoso en el pasado, incluso las acciones y formas. Esto resultará en nuevas estrategias para la innovación que estarán adecuadas para el futuro.

I'm taking this as a signal that Microsoft will have massive layoffs in January, under the guise of being "more efficient." https://t.co/Wj5skzqGV3 — Jez (@JezCorden) December 8, 2025

Lamentablemente, las declaraciones del máximo directivo de Microsoft son tomadas como un aviso de que un nuevo recorte de personal está en camino. De acuerdo con Jez Corden de Windows Central, y rumores recientes, la compañía despedirá a más empleados en enero próximo. Cabe señalar que tan solo en este año dejaron sin empleo a más de 15,000 trabajadores.

La IA de Microsoft podría provocar otra ola de despidos

Xbox vive un mal momento y podría ser impactado por un posible recorte de personal

La mención a una nueva ola de despidos genera incertidumbre en la industria de los videojuegos, en específico en Xbox. En 2025, la marca de gaming sufrió bajas de personal, cancelaciones de proyectos y cierres de estudios.

Las distintas estrategias que se aplicaron en esta generación no dieron resultado, al menos no al nivel que lo desean los directivos de Microsoft. Hace unas semanas se reportó que Amy Hood, directora financiera, exigió a Microsoft Gaming que esta área del negocio tenga márgenes de ganancia del 30%.

El reciente informa financiero reveló datos preocupantes para Xbox. Sus ingresos apenas lograron un aumento de 1%, esto gracias al sector servicios y contenido. Por otra parte, las ventas de Xbox Series X|S son un desastre y en el reciente Black Friday ni siquiera alcanzaron para el tercer lugar. Las consolas fueron vencidas por NEX Playground, un sistema de juguete.

ENTÉRATE: PS5 superó a Switch 2 en el Black Friday en EUA y NEX Playground, una consola para niños, vendió más que Xbox Series X|S

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, Fuente 2