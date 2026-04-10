Amazon Luna anuncia cambio que afectará la experiencia de usuario: los juegos de EA, Ubisoft y GOG ya no se podrán jugar en la plataforma a partir de esta fecha

La Luna de Miel entre los jugadores y los servicios de suscripción de videojuegos está llegando a su fin. Aumentos de precio, cambios en la gestión de contenido y ahora una modificación que afectará la experiencia de usuario. En este caso, hablamos de Amazon Luna, la propuesta de la tienda global, pues anunció un cambio importante en cuanto a su relación con editores y plataformas de terceros. Esto resultará en la imposibilidad de jugar títulos de algunas compañías en el servicio en una era en que al usuario le gusta acceder a su contenido de inmediato y desde una sola vía.

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Amazon Luna anuncia cambios que no serán del agrado de los jugadores: retirará el soporte para tiendas y suscripciones de terceros de algunas compañías

¿Cuál es el polémico cambio que anunció Amazon Luna y cómo afectará a los jugadores?

Amazon Luna anunció una serie de cambios para los 2 niveles de su servicio, Standard y Premium, que involucra su relación con EA, Ubisoft y GOG.

Hasta ayer, 9 de abril, el servicio de gaming de Amazon permitió a los usuarios integrar las tiendas y servicios de suscripción de estas compañías. No solo eso, también se podían jugar sus títulos y vivir la experiencia de usuario desde la plataforma que ofrece Luna.

Sin embargo, esto cambiará. Por medio de un correo electrónico que se envió a suscriptores (vía Wario64 en X), Amazon informó que, a partir de hoy, 10 de abril, ya no permitirá la integración de tiendas de juegos de terceros, ni de suscripciones. Asimismo, eliminó las tiendas de EA, Ubisoft y GOG de su plataforma, por la que ya no se pueden gestionar desde la interfaz de usuario de Luna.

De acuerdo con la información, la compañía quiere impulsar su servicio de videojuegos sin depender de terceros. Tras este cambio, el único soporte externo que tendrá el servicio es el de Twitch, Discord y, por el momento, Epic Games Store. Recordemos que los juegos gratis que se ofrecen cada mes para los suscriptores de Luna y para aquellos que pasaron al servicio por vía de Prime Gaming pueden encontrarse en otras tiendas.

Amazon Luna: "Starting April 10, 2026, Amazon Luna will no longer offer game stores, individual game purchases or third-party subscriptions. You’ll still be able to play any games you've already purchased and access your third-party subscription benefits (as long as that… pic.twitter.com/HT7urZk6Sy — Wario64 (@Wario64) April 10, 2026

¿Qué pasará con los videojuegos canjeados?

El anuncio genera la interrogante sobre lo que sucederá con los videojuegos de estas tiendas o plataformas de terceros que ya se canjearon. Según el correo de Amazon, los suscriptores de Luna tendrán un periodo de gracia para poder jugarlos en el servicio.

Al respecto, se menciona que los títulos comprados de EA, Ubisoft y GOG se podrán jugar en Luna hasta el próximo 10 de junio. A partir de esa fecha, la plataforma no los desplegará.

La misma situación aplicará para las listas de juegos del programa “Trae tu propia biblioteca”. Las colecciones de las compañías mencionadas perderán el soporte en Luna a partir del 10 de junio.

¿Todo está perdido? No necesariamente. Amazon especificó que los juegos de terceros que de adquirieron en Luna se podrán jugar después de la fecha indicada, pero a través de las respectivas plataformas de cada compañía.

Finalmente, y a manera de compensación, la compañía señaló que regalará suscripciones gratuitas a algunos jugadores y lo informará en los próximos días.

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