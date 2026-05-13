Angel Reese lidera la Temporada 7 de NBA 2K26: confirman cartas especiales de Michael Jordan y Stephen Curry

Por Víctor Rosas el 13 de mayo de 2026

Mientras la NBA se acerca a las Finales, la WNBA inicia con su temporada y todo es fiesta en el mejor básquetbol del mundo

2K anunció el lanzamiento de la Temporada 7 de NBA 2K26, disponible a partir de este viernes 15 de mayo. La nueva actualización pone en el centro de la acción a Angel Reese, ahora jugadora de Atlanta Dream, celebrando el inicio de la temporada regular de la WNBA mientras la NBA entra en la recta final de los playoffs rumbo a las Finales.

La Temporada 7 incluirá nuevo contenido para los modos MyCAREER, MyTEAM y The W, además de recompensas temáticas y contenido premium para quienes adquieran el Pro Pass y Hall of Fame Pass.

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MyCAREER trae nuevas recompensas y el regreso de Rivet City en NBA 2K26

En MyCAREER, los jugadores podrán construir su propia historia dentro de The City, ya sea consolidando el legado de su franquicia o comenzando una nueva etapa en otro equipo.

Entre las recompensas destacadas de la Temporada 7 se encuentran:

Vehículo Dune Buggy en el Nivel 18

Mascota “Moondog” de Cleveland Cavaliers en el Nivel 19

Low Poly Baller en el Nivel 39

+1 Cap Breaker en el Nivel 40

Además, regresa Rivet City Park, una versión remasterizada del clásico parque visto originalmente en NBA 2K16. Los jugadores podrán competir junto a su crew para dominar el complejo industrial y escalar posiciones en las clasificaciones.

Play For Keeps in Season 7 of NBA 2K26 👑 ‼️



Season 7 tips off Friday 🚨



✨ LVL 1 Invincible Angel Reese

🌙 LVL 19 Cavs Moon Dog Mascot

💯 LVL 30 @NBA2KMyTEAM 100 OVR John Stockton

👾 LVL 39 Low Poly Baller

🐐 LVL 40 G.O.A.T. Michael Jordan

📈 LVL 40 +1 Cap Breaker… pic.twitter.com/ZBY5Cx8Xth — NBA 2K (@NBA2K) May 13, 2026

MyTEAM suma cartas Invincible, Dark Matter y G.O.A.T.

El modo MyTEAM también recibirá nuevo contenido de alto nivel con cartas Invincible, Dark Matter y 100 OVR durante la Temporada 7 de NBA 2K26.

Las recompensas principales de la temporada incluyen:

Carta Invincible de Angel Reese desde el Nivel 1

desde el Nivel 1 Carta de entrenador Dark Matter de Phil Jackson en el Nivel 28

en el Nivel 28 Carta G.O.A.T. de Michael Jordan (SG/SF) en el Nivel 40

El modo The W Online celebrará el regreso de la WNBA con recompensas semanales inspiradas en signos zodiacales como Géminis y Cáncer, además de artículos cosméticos y contenido temático de Atlanta Dream.

Entre las recompensas de temporada destacan:

Balón de Atlanta Dream

Jersey Card de Atlanta Dream

5,000 VC

Nuevos accesorios cosméticos

Pro Pass añade contenido premium exclusivo

La Temporada 7 también contará con un nuevo Pro Pass, que desbloqueará 40 niveles adicionales de recompensas premium.

Las recompensas automáticas incluyen:

Máscara Cold Blooded Viper

Outfit Premium After Hours

Carta 100 OVR de Stephen Curry

Mientras que entre las recompensas premium destacan:

Medallón animado en el Nivel 6

Bata de boxeo animada en el Nivel 20

Mascota “Hooper” de Detroit Pistons en el Nivel 30

Carta Pro Pass G.O.A.T. de Michael Jordan (PG/SG) en el Nivel 40

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