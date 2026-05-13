Xbox Game Pass lanzaría nuevos planes exclusivos para este país con importantes restricciones y otros ajustes

Nuevos reportes señalan que Microsoft trabaja en Project Saluki, que parece ser un nuevo conjunto de niveles para su servicio de suscripción

Xbox Game Pass es un pilar en la estrategia de Microsoft en el terreno de los videojuegos, y es fácil ver por qué la compañía busca nuevas maneras de aumentar el alcance y la rentabilidad del programa. Ahora, parece que existe la intención de expandir esta iniciativa a uno de los países más importantes del mercado.

De acuerdo con nuevos informes, el gigante de la tecnología trabaja en Project Saluki, que, según información preliminar, será un nuevo conjunto de planes para su servicio de suscripción. Se dice que la intención es lanzar niveles y recompensas exclusivas para adaptarse a las restricciones de dicho territorio.

Video relacionado: El drama que afectó a millones: Blizzard vs. NetEase

Xbox Game Pass intentará irrumpir en el mercado de China

Aunque China es un mercado que está muy centrado en los videojuegos para dispositivos móviles, proyectos recientes como Black Myth Wukong impulsaron el sector AAA en consolas y PC. En ese sentido, Microsoft busca expandirse en la región y llevar su ecosistema al mayor número de usuarios.

La marca tiene presencia en el país asiático, e incluso el Xbox One se convirtió en la primera consola de videojuegos en comercializarse en dicho territorio en 2014 tras una provisión gubernamental que duró 14 años; sin embargo, el programa de paga Xbox Game Pass brilla por su ausencia en la región.

El servicio de suscripción no está disponible debido, en gran medida, a las restricciones de China. Recordemos que los juegos deben ser aprobados por las autoridades locales antes de ponerse a la venta, razón por la que la tienda de Microsoft tiene un catálogo de lanzamientos más limitado.

Microsoft planearía lanzar una versión de Xbox Game Pass para China

Parece que Microsoft sorteará esta situación con una reestructuración completa de Xbox Game Pass que está pensada específicamente para dicha región.

De acuerdo con un informe del periodista Jez Corden de Windows Central, la compañía trabaja en Project Saluki, que tendrá niveles exclusivos para adaptarse a las estrictas regulaciones de tiempo de juego y contenido. También se dice que el servicio integrará los sistemas de pago y las monedas virtuales más populares de aquel país.

Los detalles sobre esta iniciativa son muy escasos, pero se espera que la nueva versión de Xbox Game Pass para China tenga un catálogo de juegos mucho más reducido. Microsoft aún no aborda estos rumores, así que debemos tomar la información con cautela.

Xbox Game Pass continúa con su evolución

Project Saluki aparece en las versiones de prueba del programa Insider de Xbox Game Pass, lo que parece indicar que la iniciativa es real y que el debut podría estar relativamente pronto. Aun así, lo mejor será tomar estos informes con pinzas y esperar un anuncio formal.

Lo cierto es que la división de videojuegos Microsoft, bajo la dirección de la nueva directora Asha Sharma, aplicó cambios importantes en el servicio de suscripción en los meses recientes. Por ejemplo, el programa bajó de precio a costa de los lanzamientos de día 1 de Call of Duty.

De igual forma, se lanzó Xbox Game Pass Starter Edition, una versión básica que ofrece acceso a más de 50 títulos para PC y consolas. Por otra parte, se añadieron beneficios adicionales, como membresías premium de Discord. Esto es apenas la punta del iceberg, pues se rumorea que hay planes de lanzar una suscripción anual que permitirá a los fans ahorrar más dinero.

Project Saluki es el nombre clave con el que se le conoce a esta iniciativa de Xbox

Pero dinos, ¿qué opinas de esta iniciativa? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás las últimas noticias sobre Xbox Game Pass si visitas esta página.

Video relacionado: La situación de Xbox acaba de empeorar

Fuente