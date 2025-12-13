Clair Obscur: Expedition 33 duplicó su número de jugadores en Steam gracias al efecto GOTY: el RPG rompe récords luego de triunfar en The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 arrasó en The Game Awards 2025 y eso le dio un impulso a su popularidad. Luego de convertirse en el GOTY y ganar otros importantes premios, el RPG de Sandfall Interactive duplicó su número de jugadores en Steam. Tuvo una excelente recepción en la plataforma de Valve desde su lanzamiento, pero el interés de los jugadores se disparó luego de consolidarse como el mejor juego del año.

El RPG triunfó a lo grande en el evento de Geoff Keighley. Ganó en prácticamente todas las categorías en las que fue nominado, incluyendo Juego del año, Mejor juego independiente, Mejor RPG y Mejor dirección, por mencionar algunas. Esto generó un interés renovado por su aventura e hizo que muchos jugadores también lo revisitaran en PC.

Entérate: ¿Half-Life 3 existe? Fuente dice que Valve retrasó el juego por un problema que afecta a la industria; debutaría junto con la Steam Machine

Número de jugadores de Clair Obscur: Expedition 33 se dispara en Steam luego de ganar el GOTY

En las semanas anteriores a The Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 registró un promedio de entre 10,000 y 15,000 jugadores concurrentes en Steam. Dicha cifra aumentó mientras se acercaba el evento y llegó a registrar picos de más de 20,000 usuarios en la plataforma de juegos para PC.

Los números de Clair Obscur: Expedition 33 se fueron a las nubes luego de triunfar a lo grande en el evento de Geoff Keighley. Desde hace unos días, su cifra de jugadores no ha parado de crecer en Steam y, posiblemente, este fenómeno también ocurra en consolas. El impacto mediático que tuvo el RPG durante el evento dio buenos resultados.

Durante este fin de semana, el juego duplicó su número de usuarios concurrentes en Steam. Al momento de escribir esto, tiene un nuevo récord de 50,000 jugadores como pico máximo durante las 24 horas. Además, SteamDB revela que más de 48,000 jugadores están disfrutando su aventura en estos momentos.

El RPG superó su récord de jugadores concurrentes en Steam luego de ganar el GOTY

Durante sus primeros días de lanzamiento, Clair Obscur: Expedition 33 registró la sorprendente cantidad de más de 145,000 jugadores, que corresponde a su pico máximo histórico. Su resurgimiento se debe a que muchos jugadores nuevos decidieron darle una oportunidad luego de ver su éxito arrollador en The Game Awards 2025.

Además, es un hecho que bastantes fans regresaron al título gracias a la nueva actualización que lanzó Sandfall Interactive. El parche incluyó mejoras y agregados interesantes, como Verso’s Drafts, una nueva ubicación con más enfrentamientos. También se añadió un modo Foto, más trajes, armas, enemigos más poderosos y soporte para FSR 4, la tecnología de escalado de AMD.

La popularidad de Clair Obscur: Expedition 33 siguen en ascenso

Te interesa: Directivo de Xbox defiende Call of Duty: Black Ops 7 de las críticas y habla de la película de la franquicia: “estoy muy orgulloso de lo que hizo el equipo”

¿Clair Obscur: Expedition 33 tendrá secuela?

Ante el éxito del RPG, lo normal es pensar que Sandfall Interactive trabajará en una secuela. En declaraciones recientes, el estudio afirmó que Clair Obscur: Expedition 33 es sólo el comienzo de algo mucho más grande. La compañía dejó claro que la IP nació desde el inicio como una franquicia y no como una experiencia aislada.

Guillaume Broche, cabeza del estudio, confirmó que el nombre Clair Obscur engloba múltiples historias dentro de un mismo universo, y que Expedition 33 es apenas una de ellas. Aún no hay detalles concretos sobre el enfoque que tendrá su próximo proyecto y no sabemos si será una secuela como tal.

“Clair Obscur es el nombre de una franquicia. Expedition 33 es una de las historias que queremos contar dentro de esta franquicia. Exactamente cómo será y cuál será el concepto aún es demasiado pronto para anunciarlo, pero lo que sí es seguro es que este no es el final de la franquicia Clair Obscur.”

Sandfall Interactive explorará nuevas historias en el universo de la saga

Por si te lo perdiste: ¿Fan de Stellar Blade? Lanzarán la figura de EVE más económica hasta la fecha

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con Clair Obscur: Expedition 33.

Fuente