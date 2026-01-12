“Arruinará el juego en línea”: monitor IA causa polémica en el CES 2026 pues jugadores aseguran que viene con trampas integradas

El juego en línea es la actividad dominante en el gaming, pero también tiene su lado problemático: las trampas. Cada año, editores y desarrolladores luchan contra usuarios que usan software y herramientas para obtener ventajas, arruinando las partidas y a la escena. Sin embargo, eso sucede en el espectro ilegal y poco se habla de aquello que puede existir en una zona de tolerancia. ¿Si un hardware o dispositivo te dan una ventaja de forma nativa está permitido? Esa pregunta encendió el debate luego de que MSI presentara un monitor en el CES 2026 que usa IA para facilitar las partidas.

NO TE LO PIERDAS: El gaming cada vez más costoso: advierten subida de precio de fuentes de poder y disipadores

MSI MEG X potenciada por IA

Monitor con herramientas IA tiene mejoras que los jugadores consideran trampas para juegos en línea

Durante el CES 2026, reciente edición del prestigioso evento de tecnología electrónica surgió una polémica entre la comunidad de los videojuegos en línea.

La marca MSI, conocida en el mundo del gaming en PC, presentó su línea de monitores para videojuegos MEG X potenciados por IA (vía Paul’s Hardware en YouTube). De inicio, se pensaría que aprovecha la joven tecnología para mejoras visuales, pero eso dio pie a algo más significativo y preocupante para los usuarios.

Lo que pasa es que este monitor cuenta con tecnología de inteligencia artificial que ofrece mejoras en 3 rubros específicos. La primera se llama AI Tracker y resalta a los personajes en pantalla para que se tenga mejor visibilidad. La comunidad de los FPS criticó este tipo de herramienta pues facilita que un usuario de este producto tenga mejor visibilidad de los oponentes.

Luego, está una herramienta llamada “lentes de IA” que permiten recuperarse más rápido de una granada de humo. En este caso, la pantalla reduce el efecto cuando se es atacado por este tipo de bomba y el jugador puede ver su alrededor de forma clara antes que el resto. Por último, está AI Vision+, que mejora los niveles de brillo a tal grado que es posible ver a los personajes y objetos cuando el juego está en completa oscuridad.

MSI y su polémico monitor en el CES 2026 (Imagen: Tom’s Guide)

Los jugadores reaccionaron con críticas ante este tipo de tecnología potenciada por inteligencia artificial

Tras la presentación del monitor de MSI modelo MEG X MAG341CQR, la comunidad criticó en foros y redes la integración de lo que considera “trampas” para el juego en línea.

Los jugadores recordaron que, como tal, no existe una regulación ni prohibición alguna respecto a la tecnología de los monitores. Esto significa que no hay manera de evitar que usuarios saquen ventaja de este tipo de funciones IA, además de que los sistemas de seguridad de cada multijugador online no podrían hacer algo al respecto.

En ese sentido, usuarios expresaron su temor de que la inteligencia artificial llegue a ese nivel e impacte en la experiencia de juego a través de un producto tan importante como el monitor que se destina al gaming. Otros consideraron injusta la propuesta pues piensan que rompe el concepto de piso parejo que ofrecen los desarrolladores para que todos los jugadores tengan las mismas posibilidad de juego y éxito.

ENTÉRATE: Jugar será más caro en 2026: directivo de Samsung advierte que los televisores y móviles también subirán de precio por la crisis de memoria

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, Fuente 2