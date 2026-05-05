Asha Sharma recluta talento de CoreAI para el nuevo liderazgo de Xbox y advierte: “necesitamos evolucionar nuestra forma de trabajar”

La jefa de Xbox mueve el liderazgo de la marca con exdirectivos de la división de IA

Los cambios de Xbox bajo el mando de Asha Sharma se aplican en todas las estructuras del negocio de videojuegos de Microsoft. Se trata de una nueva era, y eso significa que también hay modificaciones en el liderazgo de esta división. Luego de que se diera a conocer a la directiva como la nueva jefa de Xbox, hubo dudas sobre su experiencia en la industria y su pasado, en específico su trabajo en CoreAI.

La división de ingeniería que se encarga de Copilot y la oferta de inteligencia artificial de Microsoft vuelve a ser tema de conversación. Documentos internos revelan que algunos de sus directivos ahora forman parte del negocio de gaming.

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Asha Sharma hace cambios importantes en el liderazgo de Xbox

El nuevo liderazgo de Xbox cuenta con talento de CoreAI, división en la que trabajó Asha Sharma

De acuerdo con un reporte de CNBC, el liderazgo de Xbox sufrió cambios importantes en días recientes. Según un documento interno al que el medio tuvo acceso, Asha Sharma nombró nuevos directivos y provienen de CoreAI.

La primera contratación es Jared Palmer, quien fuera vicepresidente de producto de CoreAI y hoy se integra a Xbox como vicepresidente de ingeniería y asesor técnico.

Por otra parte, Tim Allen pasa de ser vicepresidente de diseño de CoreAI a líder de diseño para Xbox. Jonathan McKay, con experiencia en Meta y ChatGPT en OpenAI liderará el área de crecimiento, datos y análisis.

Finalmente, Evan Chaki, antiguo director general de OpenAI, simplificará el desarrollo y se encargará de la eficiencia en los distintos procesos de Xbox a fin de hacerlos más sencillos y prácticos.

En todo caso, se trata de un equipo con experiencia en el manejo de IA y aplicarán su experiencia en el sector para mejorar los procesos del negocio de videojuegos de Microsoft con las nuevas tecnologías.

Excited to share that I’m joining @Xbox as VP, Engineering & Technical Advisor to CEO @asha_shar



I’ll be focused on building world-class tools, services, and experiences for developers and players across the Xbox ecosystem.



Grateful for the opportunity and excited to get to… pic.twitter.com/6SMsfLqlOD — Jared Palmer (@jaredpalmer) May 5, 2026

La jefa de Xbox asegura que es necesario evolucionar las formas de trabajo

La llegada de Asha Sharma a la dirección de Xbox marca un antes y un después para la marca de gaming de Microsoft. La ejecutiva quiere separarse de las estrategias recientes impulsadas por Phil Spencer y Sarah Bond.

Los nuevos nombramientos, según el documento interno, están relacionados con estas intenciones. Asha Sharma quiere cambiar los procesos dentro de Xbox y hacerlos más eficientes a través del uso de herramientas IA.

Al respecto, señala:

“Necesitamos evolucionar la forma en que trabajamos y cómo estamos organizados en toda nuestra plataforma. Ahora mismo, es demasiado difícil tener un impacto rápido. Pasamos demasiado tiempo hacia dentro en lugar de con la comunidad, y nos falta la profundidad que necesitamos en algunos de los fundamentos. Xbox está incorporando nuevos líderes con experiencia en consumo y técnica que aún no poseemos”.

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