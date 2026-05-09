Así es Dead Gears – Space of War, un juego clon para Switch 2 que mezcla los universos de Gears of War y Dead Space

El éxito del formato digital ha generado un serio problema para Nintendo, PlayStation y Xbox. Lo que pasa es que sus tiendas están inundadas de shovelware, es decir, contenido basura y de mala calidad. Cada vez es más común encontrar juegos hechos con inteligencia artificial o que plagian descaradamente populares franquicias.

En días recientes, los usuarios de Switch 2 descubrieron un juego bastante peculiar en la eShop. Se trata de Dead Gears – Space of War, cuyo nombre es una clara referencia a Gears of War y Dead Space, populares franquicias de Xbox y Electronic Arts. Tal como imaginas, se trata de otro infame juego clon que quiere aprovechar el éxito de dichas sagas para vender unas cuantas copias.

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Clon de Gears of War y Dead Space llegará pronto a Switch 2

Nintendo no es ajeno al problema del shovelware, pues la eShop ha recibido auténticas aberraciones en años recientes. Un claro ejemplo es The Last Hope – Dead Zone Survival, título que intentó emular sin éxito la ambientación y las mecánicas de The Last of Us. Ahora, la tienda digital acaba de recibir un juego igual de peculiar, pero inspirado en Gears of War y Dead Space.

Dead Gears – Space of War es un shooter que nos pone en los zapatos del capitán Darius Vex, el líder de una unidad de élite que inevitablemente nos recuerda a Marcus Fenix. Su misión es viajar al planeta Virelia para frenar el avance de una “misteriosa infección biomecánica” que amenaza a la humanidad.

El shooter se juega en tercera persona, desde la perspectiva característica de Gears of War y Dead Space. El mundo de Dead Gears – Space of War está plagado de horripilantes criaturas que recuerdan a los enemigos de la saga de EA, de la que también recupera los elementos de ciencia ficción. Mezclar los universos de ambas sagas sería genial; sin embargo, el juego clon deja mucho que desear.

Dead Gears – Space of War, distribuido por la compañía CONSANN REAL ESTATE, debutará el próximo 29 de mayo para Switch 2 y Switch. Se venderá por $172.99 MXN en la eShop. Al momento de escribir esto, su página está activa en la tienda digital; sin embargo, existe una posibilidad de que el título sea retirado por obvias razones.

El título debutará a finales de mayo en las consolas de Nintendo

La batalla contra el shovelware en las tiendas digitales

Nintendo, PlayStation y Xbox saben que este tipo de juegos afectan de forma negativa la imagen de sus tiendas digitales. La presencia de shovelware demuestra que la curaduría de contenido no es tan eficiente como imaginamos. Por ello, todas las compañías han hecho esfuerzos para acabar con esta oleada de contenido de mala calidad.

A principios de 2026, PlayStation eliminó más de 1000 juegos basura de la PS Store. En abril, la compañía hizo otra purga de shovelware y eliminó muchos más títulos de baja calidad, incluyendo una copia de Uncharted. Xbox ha hecho lo propio al eliminar juegos específicos de su tienda, como clones de Mario y más franquicias populares.

Por su lado, Nintendo ha hecho ajustes al funcionamiento de la eShop para que se deje de promocionar contenido basura. Anteriormente, su tienda le daba prioridad a los títulos con mayores copias vendidas durante las últimas 48 horas. Los títulos shovelware regularmente se venden por un precio muy bajo, lo que fácilmente impulsa sus ventas.

Sin embargo, ahora la eShop destaca los juegos según las ganancias generadas durante las últimas 72 horas. De esta forma, los juegos de mala calidad necesitan vender muchas más unidades para aparecer en la pantalla principal de la tienda. Por supuesto, Nintendo también ha eliminado de la eShop juegos basura para Switch 2 y Switch.

Nintendo ha hecho cambios en la eShop para erradicar el contenido basura

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