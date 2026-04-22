¿Xbox Game Pass perderá más estrenos de día 1? Tras la bajada de precio, analista predice que otros juegos podrían dejar de llegar al servicio

El programa de Microsoft es más barato, pero hay dudas si otros títulos first-party seguirán los mismos pasos de Call of Duty

Sin lugar a dudas, Xbox Game Pass es el tema de conversación de esta semana. Y es que, tras días de especulación, finalmente se confirmó una bajada de precio y otros cambios. Además, rumores recientes adelantan que este es apenas uno de los tantos ajustes que podría experimentar el servicio.

Para reducir el costo del programa de suscripción, Microsoft tomó la decisión lógica de eliminar los estrenos de día 1 de una de sus sagas más importantes: Call of Duty. A partir de este año, las nuevas entregas de la popular serie de Activision se incorporarán al catálogo aproximadamente 12 meses después de su estreno original.

Muchos fanáticos apoyaron la estrategia, pues afirman que es injusto que el servicio sea más caro por culpa de un solo juego o franquicia; sin embargo, este cambio pone sobre la mesa una pregunta muy importante: ¿Xbox Game Pass perderá más estrenos de día 1? Un analista cree que es una posibilidad.

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Analista cree que otros juegos first-party tampoco llegarán al servicio

La primera pista proviene directamente del blog oficial de Microsoft. Lo que pasa es que la publicación que anuncia el cambio de estrategia indica que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass aún tendrán acceso a “los principales lanzamientos de día 1”.

Muchos fanáticos ya teorizan que la compañía será más selecta sobre los juegos first-party y demás experiencias que se incorporarán directamente al catálogo del programa de paga. Y es que la redacción del post sugiere que otros títulos, además de los nuevos lanzamientos de Call of Duty, podrían quedar fuera del servicio para su estreno inicial.

Aunque podría ser un simple malentendido, el famoso analista Piers Harding-Rolls de Ampere Analysis se une al grupo de personas que creen que Microsoft podría tomar la decisión de parar los estrenos de día 1 de algunos de sus próximos proyectos.

Piers Harding-Rolls cree que Xbox Game Pass podría perder otros estrenos de día 1 juegos first-party

Mediante una publicación en su perfil de LinkedIn, el experto de la industria del gaming afirma que los estrenos de día 1 de Xbox Game Pass “no desaparecieron” porque aún “son una parte fundamental de la oferta” del servicio.

Dicho esto, Piers Harding-Rolls también cree que la salida de Call of Duty abre la puerta a que la compañía considere la posibilidad de lanzar otros juegos first-party de forma escalonada en el programa de suscripción.

Esto es mera especulación, y actualmente no hay una declaración oficial por parte de Microsoft que confirme que otros videojuegos de sus estudios dejarán de llegar al servicio. Así pues, parece que Gears of War: E-Day, Fable, Forza Horizon 6 y Halo: Campaign Evolved, que son los próximos lanzamientos del gigante tecnológico, aún están programados para ser estrenos de día 1.

Xbox Game Pass sufrirá más cambios en el futuro

Según reportes, la compañía perdió aproximadamente $300 millones de dólares en ventas por culpa de la incorporación de Call of Duty: Black Ops 6 en el catálogo de Xbox Game Pass en 2024. Los mismos artículos señalan que el servicio subió de precio para justificar los estrenos de día 1 de las nuevas entregas de la franquicia de Activision.

Hace un par de semanas se filtró un memorando de la nueva directora de Microsoft Gaming, Asha Sharma, quien reconoció que el programa se volvió demasiado caro para muchos jugadores.

De acuerdo con el analista Mat Piscatella de Circana, la nueva jefa de la división de videojuegos también indicó que “todas las opciones están sobre la mesa” en lo que se refiere a cómo la compañía podría ajustar el servicio con el paso de los años.

Un nuevo rumor señala que Microsoft mejorará aún más el programa con un ajuste que le dará una mayor flexibilidad, pues parece que los jugadores tendrán la oportunidad de crear planes personalizados de suscripción. Según el editor Jez Corden de Windows Central, los suscriptores podrán elegir qué beneficios se incluyen en sus membresías.

Xbox Game Pass podría experimentar más cambios bajo la dirección de Asha Sharma

Estos reportes se suman a los informes previos que señalan que el gigante de la tecnología prepara 2 nuevos niveles de suscripción, conocidos actualmente bajo los nombres clave Triton y Duet. Por ahora, se desconoce cuál será la estrategia que seguirán Asha Sharma y su equipo con respecto al futuro del servicio.

¿Crees que más juegos first-party dejarán de tener estrenos de día 1? ¿Crees que es un sacrificio necesario para mantener los precios bajos?

Encontrarás más información sobre Xbox Game Pass si visitas esta página.

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