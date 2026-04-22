Xbox Game Pass: Microsoft mejorará aún más el servicio con un ajuste que lo hará más flexible para los jugadores, según fuente confiable

De forma inesperada, Microsoft y Xbox bajaron los precios de Xbox Game Pass esta semana. A cambio, las compañías dejarán de ofrecer Call of Duty como lanzamiento de día 1 en el popular servicio. De esta forma, la balanza se equilibra un poco y la plataforma es más accesible para nuestros bolsillos. La buena noticia es que, al parecer, Asha Sharma ya planea otro cambio importante que también nos beneficiará.

En un reciente artículo, comentamos lo importante que es para Xbox Game Pass apostar por la flexibilidad, ya sea con nuevos planes o con suscripciones personalizadas. Al parecer, Xbox ya analiza una atractiva opción para que podamos disfrutar sólo los beneficios que nos interesan del servicio. Un reputado periodista reveló información al respecto y te la compartimos a continuación.

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Planes personalizados de suscripción podrían llegar a Xbox Game Pass

La reducción de precio en el servicio fue una excelente noticia para todos. Si bien muchos cuestionaron los ajustes respecto a Call of Duty y la permanencia de beneficios como Fortnite Crew, es un hecho que Microsoft y Xbox quieren ofrecer una oferta más balanceada en calidad y precio.

Desde hace algunos días hay rumores sobre 2 nuevos planes de suscripción, conocidos con los nombres clave TRITON y DUET. Sin embargo, Asha Sharma aún no los ha confirmado. De acuerdo con Jez Corden, periodista de Windows Central, la jefa de Microsoft Gaming trabaja en otra novedad más interesante para Xbox Game Pass: los planes personalizados de suscripción.

En teoría, funcionarían como en las plataformas de streaming que todos conocemos. Nos darían la posibilidad de personalizar nuestra suscripción para pagar únicamente por los servicios y beneficios que planeamos usar. Hay que recordar que Xbox Game Pass no sólo ofrece juegos, sino también recompensas para ciertos títulos, acceso a Xbox Cloud Gaming, EA Play, el ya mencionado Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics.

En el futuro podríamos construir nuestro propio plan de suscripción

Los planes personalizados serían la opción ideal para disfrutar los beneficios principales de Xbox Game Pass, pero sin la necesidad de pagar con contenido extra, como los beneficios para el Battle Royale de Epic Games. De esta forma, tendríamos acceso a precios mucho más accesibles, sin la necesidad de invertir en cosas que no queremos o simplemente no nos interesan.

Los recientes ajustes en los precios serían el primer paso para que Xbox Game Pass recupere su atractivo de hace años, cuando era realmente una oferta irresistible al alcance de cualquiera. Actualmente, Microsoft no ha confirmado los nuevos planes ni las suscripciones personalizadas, así que tendremos que esperar a que surja más información al respecto.

¿Por qué el servicio bajo de precio?

La llegada de Asha Sharma a Xbox ha sido inesperadamente positiva. La directiva ha sorprendido a los jugadores con algunas de sus primeras decisiones que, sin duda, marcarán el futuro de la marca ante la llegada de la nueva generación. Gracias a un comunicado interno, sabemos que la jefa de Microsoft Gaming consideraba a Xbox Game Pass demasiado caro para los jugadores.

Su administración, a pesar de llevar poco tiempo activa, se ha caracterizado por escuchar atentamente a la comunidad. Todos sabemos que la reestructuración de Xbox Game Pass llegó con cambios bastante cuestionables, sobre todo respecto al precio de la suscripción Ultimate.

Microsoft apostó por llevar Call of Duty al servicio, con la esperanza de que el número de suscriptores se incrementara drásticamente. Sin embargo, el tiro le salió por la culata: se reportaron perdidas millonarias ya que Xbox Game Pass canibalizó las ventas de la franquicia. De esta forma, a la compañía no le convenía ofrecer las nuevas entregas de la IP de Activision como estrenos de día 1. Este ajuste le permitió reducir el costo del servicio, en una época donde todo los precios de los juegos y las consolas van en ascenso.

Nuevas entregas de la saga demorarán 1 año en llegar al servicio

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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