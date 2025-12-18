Aumenta el almacenamiento de tu Switch 2 con esta microSD Express Card: tiene envío gratis y meses sin intereses

La inclusión de unidades de almacenamiento en las consolas cambio nuestra forma de gestionar el contenido. Aunque hay mayor practicidad, también hay que lidiar con el paso del tiempo y el hecho de que los juegos sean cada vez más pesados. Es por eso que contar con opciones de respaldo es importante y ahora que este tipo de productos tiende a subir de precio es imprescindible aprovechar las ofertas. En esta ocasión tenemos algo interesante para los usuarios de Nintendo Switch 2.

Switch 2 usa un tipo diferente de tarjeta microSD

Esta microSD Express Card de Samsung para Switch 2 tiene un precio muy atractivo

Switch 2 debutó este año y aunque es una buena iteración de la primera consola híbrida, tiene sus particularidades. Una de ellas es el uso de un tipo especial de tarjeta SD.

En este caso, la segunda consola híbrida de Nintendo solo es compatible con las microSD Express, esto para garantizar una correcta transferencia y velocidad en el paso de los datos.

Lamentablemente, esta decisión coincidió con un momento en que los precios de este tipo de medios de almacenamiento no son tan accesibles para el usuario, pero para eso están las ofertas.

Amazon tiene en este momento tiene una microSD Express Card P9 de Samsung con 256 GB de espacio. La tarjeta es 100% compatible con Nintendo Switch 2.

La mejor noticia es que su precio es muy atractivo. Actualmente, cuesta $726.88 MXN, incluye gastos de importación, y el envío es gratis. Por otra parte, si quieres manejar de mejor manera tu presupuesto, puedes optar por 3 meses sin intereses de $242.29 MXN.

La microSD Express Card P9 de Samsung con 256 GB de espacio tiene un muy buen precio

