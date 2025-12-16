Brian Fleming, cofundador de Sucker Punch, deja la compañía tras casi 30 años ¿Quiénes serán los nuevos líderes del estudio de Ghost of Yotei?

El estudio se fundó en octubre de 1992 y en el siglo XXI se unió a PlayStation

Desde la pasada generación, Sucker Punch se convirtió en uno de los estudios estrella de PlayStation. Muchos recuerdan la manera en que Ghost of Tsushima salvó el incendió que provocó The Last of Us: Part II en verano de 2020. La carrera en ascenso de este equipo está por marcar un punto y aparte pues su cofundador y líder, Brian Fleming, anunció su salida y también nombró a sus sucesores.

Brian Fleming se va de Sucker Punch Productions

Brian Fleming deja Sucker Punch tras 3 décadas

Por medio de un comunicado oficial, PlayStation y Sucker Punch Productions anunciaron la salida de Brian Fleming, cofundador del estudio y figura clave en sus casi 30 años de existencia.

Esta compañía se fundó en octubre de 1997 y su primer videojuego fue Rocket: Robot on Wheels, un plataformero para Nintendo 64 que debutó en 1999.

Aunque no se detallan las razones, el comunicado refiere que Brian Fleming pasó este año trabajando en la transición a un nuevo liderazgo:

“Durante el último año, Brian ha trabajado estrechamente con PlayStation Studios para asegurar que Sucker Punch estuviera en las mejores manos de ahora en adelante, con una base sólida para el éxito continuado del estudio”.

¿Quiénes serán los nuevos líderes del estudio de Sly, InFAMOUS y Ghost of Yotei?

Tras confirmar la partida de Brian Fleming de Sucker Punch Productions, PlayStation anunció a los 2 creativos que tomarán el liderazgo de la compañía a partir del 1 de enero.

Se trata de Jason Connell y Adrian Bentley, veteranos del estudio y quienes han sido parte fundamental del éxito reciente. Al respecto, se confirmó que Nate Fox continuará en su cargo como codirector creativo:

“Jason y Adrian han sido fundamentales en la dirección creativa y técnica de Sucker Punch en los últimos años. Jason, que fue codirector creativo de la franquicia Ghost, ha ayudado a definir la identidad visual y el estilo narrativo del estudio, aportando profundidad cinematográfica y resonancia emocional a los jugadores de PlayStation de todo el mundo.

Adrian, como director técnico, ha liderado los esfuerzos de ingeniería y producción del estudio, impulsando la innovación en herramientas de desarrollo y sistemas de juego que hacen que los mundos de Sucker Punch sean tan inmersivos”.

Jason Connell y Adrian Bentley

¿Qué juegos desarrolló Sucker Punch?

Aunque inició con un título para N64, Sucker Punch se acercó a Sony a finales de los 90 y creó uno de los mejores plataformeros que hay. Hablamos de Sly Cooper and the Thievius Raccoonus.

El resto es historia desde ese momento y los videojuegos en su haber son:

Rocket: Robot on Wheels (1999)

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (2002)

Sly 2: Band of Thieves (2004)

Sly 3: Honor Among Thieves (2005)

Infamous (2009)

Infamous 2 (2011)

Infamous: Festival of Blood (2011)

Infamous Second Son (2014)

Infamous First Light (2014)

Ghost of Tsushima (2020)

Ghost of Tsushima: Legends (2021)

Ghost of Yōtei (2025)

