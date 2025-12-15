PlayStation y Bungie evitan la demanda millonaria del exdirector de Marathon, pero el conflicto legal continúa

A finales de 2024, PlayStation y Bungie iniciaron un conflicto legal con Chris Barrett, exdirector de Marathon. El creativo fue investigado por mal comportamiento, lo que concluyó en su despido. La situación escaló cuando Barrett demandó a las compañías por despido injustificado. Afirmó que la situación dañó su reputación y carrera, por lo que pidió una compensación de $200 millones de dólares.

El caso sigue activo y el juez a cargo tomó una importante decisión esta semana. Desestimó la demanda por un pequeño error que cometió de Barrett al presentar sus quejas. Esto les da la ventaja a PlayStation y Bungie, que están libres de posibles consecuencias legales, al menos por ahora. Se espera que el conflicto continúe, pues el desarrollador tendrá la oportunidad de apelar la decisión y presentar de forma correcta su demanda.

Entérate: Cocreador de The Last of Us por fin revela por qué dejó Naughty Dog: Bruce Straley hace una dura crítica al estudio de PlayStation

¿Por qué inició el conflicto entre Chris Barrett, PlayStation y Bungie?

Christopher Barrett era uno de los miembros más recocidos de Bungie por su trabajo en Destiny 2 y su papel como director de Marathon. Sin embargo, una polémica opacó todos sus logros. Una investigación interna reveló que el creativo había tenido un mal comportamiento con desarrolladoras, que lo acusaron de acoso. Múltiples quejas de empleadas lo señalaron por enviar mensaje y tener actitudes inadecuadas.

En marzo de 2024, Bungie despidió a Barret debido a las acusaciones en su contra y los resultados de dicha investigación. En diciembre de ese mismo año, el desarrollador presentó su demanda contra el estudio y PlayStation, ante un tribunal de Delaware. Exigió una compensación de $200 millones de dólares por despido injustificado, difamación y violación a sus derechos laborales.

Chris Barrett demandó a las compañías a finales de 2024

Barret argumentó que las empresas lo habían despedido para evitar pagarle cerca de $45 millones de dólares de una compensación y beneficios, luego de la compra de Bungie por parte de PlayStation. Los estudios dieron una respuesta contundente y presentaron pruebas ante las autoridades. Supuestamente, revelaron algunos de los mensaje que Barret envió a las empleadas de Bungie.

PlayStation afirmó que la demanda estaba injustificada y que las autoridades debían desestimar las acusaciones. Luego de revisar el caso durante meses, las autoridades dieron un primer veredicto: Barret presentó la demanda ante el tribunal equivocado, por lo que su demanda inicial fue efectivamente desestimada.

Las compañías se defendieron de las acusaciones por supuesto despido injustificado

Te interesa: The Game Awards 2025 recibe una sorpresiva calificación en una encuesta publicada por Geoff Keighley

Autoridades desestiman la demanda contra PlayStation y Bungie

Un juez del estado de Delaware desestimó la demanda de $200 millones de dólares contra Bungie y Sony. De acuerdo con los nuevos detalles del caso, revelados por The Game Post, Barret presentó su demanda ante un tribunal sin jurisdicción para resolverla. Por ahora, las autoridades no han determinado cuál de las partes tiene la razón, pues no pueden continuar con el proceso por una cuestión administrativa.

Un juez del tribunal de Delaware concluyó que carece de jurisdicción sobre el caso, pues se trata de una disputa por compensación económica. La corte explicó que la Cancillería es un tribunal de competencia limitada, diseñado para resolver reclamaciones de carácter equitativo y no demandas centradas en daños monetarios.

Ahora bien, la desestimación de la demanda de Barret no pone fin al conflicto legal. El desarrollador podrá trasladar su demanda al Tribunal Superior de Delaware, que sí podría examinar a fondo el problema con PlayStation y Bungie. Por ahora, el caso está en pausa, pero es muy probable que Barret haga lo necesario para continuar con el conflicto ante los tribunales.

El desarrollador podrá continuar con el proceso legal en otra instancia

Por si te lo perdiste: Epic Games Store regalaría Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 y más juegazos en diciembre, según emocionante filtración

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

Fuente