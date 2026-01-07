Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone unen fuerzas con Fallout en una emocionante colaboración ¿Qué contenido llegará al FPS y su Battle Royale?

La Temporada 1 Recargada promete novedades para cumplir con los fanáticos de ambas franquicias

Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone arrancan el año con una de sus colaboraciones más ambiciosas hasta ahora. La Temporada 1 Recargada presenta un evento especial con Fallout. El universo postapocalíptico del Yermo se hará presente en todos los modos de juego con nuevos mapas, eventos de tiempo limitado, recompensas y paquetes cosméticos.

¿Cuándo inicia la colaboración de Call of Duty x Fallout?

La colaboración Call of Duty x Fallout iniciará este jueves 8 de enero a las 11:00 AM (hora de la CDMX) en todas las plataformas. El concepto central es que todos los jugadores podrán dominar el Yermo con nuevas mecánicas, armas y desafíos.

En Endgame, los jugadores podrán participar en eventos globales por tiempo limitado como el Wraith Wing World Event, un combate aéreo contra un VTOL avanzado de The Guild. También podrán probar su talento en Deathclaw Hunt, donde será necesario enfrentar a los icónicos Deathclaws y hordas de Ghouls en zonas irradiadas de Avalon.

Esta temporada también introduce la nueva Skill Track Phantom, enfocada en ataques sigilosos, evasión de trampas y movimientos tácticos.

El multijugador de Black Ops 7 se expandirá con contenido inspirado en Fallout. Esto incluye mapas como Yakei, el remaster de Meltdown, el regreso de Fringe y Vault Town, una variante de Nuketown.

A esto se suman modos como Takeover, S.P.E.C.I.A.L. Mayhem y The Ghouls, además de un arsenal ampliado con 13 nuevas mejoras y accesorios, incluyendo el regreso de equipamiento clásico como Shock Charge, Morphine Injector y Death Machine.

En Zombies, la experiencia se vuelve aún más intensa con la misión Astra Malorum en su Modo Dirigido, ambientada en un observatorio ubicado en los anillos de Saturno. También se incorpora el mapa de supervivencia Zarya Cosmodrome y el modo de tiempo limitado Project RADS, que introduce irradiación progresiva, botín temático y enfrentamientos contra Ghouls y Deathclaws.

¿Qué novedades habrá en Warzone?

Por su parte, Warzone transformará Verdansk con modos de tiempo limitado enfocados en la acción rápida. High Octane acelera el ritmo del combate con loot potenciado y círculos más rápidos, mientras que Power Armor Royale permite a los jugadores usar trajes de Power Armor activados con Fusion Cores. Además, se agregan nuevas recompensas cosméticas por rachas de victorias consecutivas, incluyendo camuflajes de armas exclusivos.

La Temporada 1 Recargada llegará con nuevo contenido general, como el rifle francotirador Hawker HX, la SMG Sturmwolf 45, accesorios para varias armas y eventos especiales como Fallout Event Pass, Quantum Exchange y Baron of the Wasteland.

Finalmente, la tienda recibirá varios paquetes destacados, como el Paquete de Trazadoras: Fallout Bundle, que incluye a Lucy de la Bóveda 33 como Operadora, planos de armas con efectos especiales y un HUD temático. A lo largo de la temporada también llegarán otros lotes reactivos como X-Ray Tango, Swarmed, Legend Reborn y Street Il(egal) Mastercraft.

