Capcom anuncia el fin de uno de sus juegos como servicio tras casi 7 años desde su lanzamiento

Capcom no es ajena a la tendencia de los juegos como servicio para móviles y hace varios años lanzó uno que reunió a la mayor cantidad de personajes de sus propias franquicias. Lamentablemente, dicho título está cerca de su final, pero hay una buena noticia para los fans.

Nos referimos a TEPPEN, el juego como servicio que Capcom lanzó en colaboración con la desarrolladora GungHo Online Entertainment en julio de 2019 originalmente, y que mucho tiempo después llegó a México.

Capcom anuncia fin de servicio de TEPPEN

Se trata de un título de cartas que reunía a personajes de sagas icónicas de Capcom y también otras no muy conocidas y que hasta estaban en el olvido, como Darkstalkers, Rival Schools y Dino Crisis, lo cual lo convirtió en uno de los crossovers más geniales que había producido la compañía.

Todo este tiempo, TEPPEN se mantuvo vigente por medio de actualizaciones con contenido nuevo, pero luego de casi 7 años de servicio dejará de recibirlas.

Las compañías responsables hicieron el anuncio del próximo fin de servicio de TEPPEN, en el cual ya no es posible gastar dinero para conseguir joyas.

Aún es posible jugar TEPPEN con todas sus funciones sin contar la compra de joyas, pero a partir del 1 de marzo de 2026 a las 6:00 PM (hora de la Ciudad de México) ya no será posible comprar Card Packs o cambiar joyas en el modo Adventure.

Pero no será sino hasta el 30 de marzo a las 10:00 PM que el juego llegará a su fin de servicio.

¿TEPPEN dejará de funcionar?

Afortunadamente, Capcom y GungHo Online Entertainment pensaron en los fans, puesto que anunciaron que una vez llegada la triste fecha será posible continuar jugando TEPPEN gracias a una versión fuera de línea, del cual, naturalmente, sólo podrán jugarse los modos para un jugador sin Internet.

De acuerdo con los detalles, los jugadores conservarán su información de juego e incluso hacer uso de las cartas que han coleccionado todo este tiempo.

Para conseguir esta versión no es necesario desinstalar la aplicación original, sino que únicamente se tendrá que instalar la actualización que se liberará el día del fin del servicio. Pero hay que descargarla antes del 29 de abril a las 10:00 PM, ya que dejará de estar disponible.

Jugadores lamentaron fin de servicio de TEPPEN

Algo que llamó la atención de este juego es que sacó de la inactividad a muchas franquicias olvidadas de Capcom y ofreció un montón de arte original nuevo y francamente genial de ellas.

Los fans por supuesto sintieron tristeza y despidieron al título, aunque algunos afirmaron que lo seguirán jugando por medio de la versión fuera de línea. Otros lamentaron que no llegara la versión de Steam para PC que ansiaban, pero agradecieron por los años de servicio y las fabulosas ilustraciones.

Ya hay fecha para el fin de servicio de TEPPEN, pero los jugadores podrán seguir jugándolo (imagen: Capcom, GungHo Online Entertainment)

