CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS ya tiene fecha de lanzamiento y preventas activas en PS5, Xbox, Switch y Steam

Por Víctor Rosas el 12 de mayo de 2026

El nuevo videojuego de los Super Campeones promete encuentros más espectaculares y una trama emotiva

Los fans del futbol y el anime tienen mucho qué celebrar además de la Copa del Mundo de este año. Por medio de un comunicado de prensa, Bandai Namco anunció la fecha de lanzamiento de CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTER.

El nuevo videojuego de los Super Campeones llegará oficialmente el próximo 28 de agosto de 2026 a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC vía Steam.

Junto con la revelación de la fecha de estreno, la compañía compartió un nuevo tráiler enfocado en la historia del juego. En él se muestra el recorrido de Tsubasa Ozora y la selección japonesa desde las eliminatorias asiáticas hasta el escenario más importante del fútbol juvenil.

El avance deja ver varios de los enfrentamientos que esperan a los jugadores durante la campaña, además de algunas de las técnicas especiales inspiradas en el anime y manga original.

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Japón en busca del Campeonato Mundial Juvenil

La historia de CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS llevará a los jugadores a disputar primero la ronda clasificatoria. Japón tendrá que medirse ante selecciones como Tailandia, Uzbekistán, Arabia Saudita y China en intensos partidos llenos de estrategia y jugadas espectaculares.

Una vez superada esa etapa, el torneo escalará hasta el Campeonato Mundial Juvenil, donde aparecerán rivales históricos como Brasil, Argentina, México, Uruguay, Camerún, Suecia y Países Bajos.

De acuerdo con Bandai Namco, los encuentros estarán cargados de presión y momentos dramáticos que buscarán replicar el espíritu de la serie original.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS tendrá nuevas mecánicas y más de 80 temas musicales inéditos

En cuanto a jugabilidad, esta nueva entrega apostará por una experiencia más dinámica gracias al sistema Super Action Soccer, que permitirá enlazar regates, barridas, pases y tiros para crear jugadas mucho más espectaculares.

También se implementó un renovado sistema de duelos entre delanteros y porteros, añadiendo enfrentamientos más tácticos al momento de detener disparos especiales.

Por otro lado, Tadayoshi Makino volverá como compositor de la franquicia. El compositor preparó más de 80 nuevas pistas musicales para acompañar los partidos y escenas del modo historia.

Finalmente, Bandai Namco anunció que las preventas digitales de CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS ya están disponibles para PS5, Xbox Series X|S y Steam.

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