SEGA cancela su “súper videojuego”: la compañía se alejará de los juegos como servicio y los free-to-play. ¿Qué pasará con el resto de sus proyectos?

La compañía tuvo un plan ambicioso en 2021 y aseguró que invertiría más de $800 millones de dólares

El periodo post pandemia se recordará en la historia de la industria de los videojuegos como el equivalente a una borrachera. La realidad se distorsionó por la situación atípica y se tomaron decisiones a partir de ello que resultaron en un fracaso tras otro. Cierres, cancelaciones, despidos, incertidumbre y más se volvieron lo común y en pleno 2026 seguimos viviendo las consecuencias. Tal es el caso de SEGA, cuyo ambicioso proyecto que se anunció en 2021, el “súper videojuego”, fue cancelado.

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SEGA anuncia la cancelación de su “súper videojuego”, proyecto en el que invertirían más de $800 millones de dólares

Durante la reciente presentación de su informe financiero, SEGA anunció la cancelación del proyecto “súper videojuego”, iniciativa se reveló en 2021.

El ascenso de los juegos como servicio y las plataformas de gaming, como Fortnite y ROBLOX, motivó a la compañía japonesa para pensar en algo similar. El “súper videojuego” se pensó como una experiencia que iría “más allá del gaming” y en la que coincidirían los personajes y franquicias icónicas de la empresa.

En ese entonces, SEGA informó que invertiría inicialmente $882 millones de dólares en el proyecto. Los años pasaron y en 2023 se actualizó el estado. Shuji Utsumi, codirector de operaciones, aseguró que el desarrollo iba por buen camino y que la perspectiva era global para competir con los grandes exponentes en la industria.

Sin embargo, el cambio en las tendencias y la crisis que atraviesa el gaming hicieron que la cancelación fuera inevitable.

Esta cancelación tiene relación con lo que se mencionó durante el reporte de SEGA. La compañía anunció que se alejará gradualmente de los juegos como servicio y las experiencias free-to-play. Los malos resultados, incluyendo la debacle tras la adquisición de Rovio (Angry Birds) preocupan a la compañía.

SEGA has officially cancelled "Super Game"



Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Street of Rage revivals are still in developmenthttps://t.co/YHdVPBToWY pic.twitter.com/oN3VHJu9nS — Wario64 (@Wario64) May 12, 2026

¿Qué pasará con el reinicio de sus franquicias?

Aunque la cancelación del “súper videojuego” generó incertidumbre, SEGA brindó información sobre los proyectos que tiene en marcha, en específico el reinicio de algunas de sus franquicias.

En ese sentido, la empresa aseguró que el desarrollo de las nuevas entregas de Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio y Streets of Rage sigue activo y cada proyecto va por buen camino.

Asimismo, informó que tras las decisiones que se tomaron respecto a los juegos como servicio y los free-to-play, optaron por mover al personal hacia el desarrollo de juegos completos. Esto servirá para mejorar el proceso de producción y también saca la vuelta a posibles despidos.

El reinicio de varias IP de SEGA sigue activo

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