CD Projekt vende GOG, la tienda alternativa de PC, a Michał Kiciński: aseguran que los juegos seguirán sin DRM y se mantendrá como plataforma libre

La escena de gaming en PC se cimbró hace unos momentos cuando se anunció la venta de GOG. La plataforma digital y tienda en línea de CD Projekt tiene nuevo dueño y de inmediato surgieron preguntas sobre su modelo de negocio. Por ahora, parece que no hay de qué preocuparse. Primero, porque el comprador es un viejo conocido; de hecho, es padre de la plataforma; segundo, porque aseguran que seguirán con su esencia de libertad e independencia.

Michał Kiciński, cofundador de CD Projekt y GOG

CD Projekt vende GOG a Michał Kiciński, cofundador de ambas compañías

Por medio de un comunicado, la compañía polaca CD Projekt (responsables de The Witcher y Cyberpunk 2077) anunció la venta de su tienda en línea GOG.

El comprador es nada más y nada menos que Michał Kiciński, uno de los fundadores de CDPR y GOG. A partir de hoy, la totalidad de las operaciones pertenecen a Kiciński y la operación se define como un regreso a las raíces.

La empresa consideró que vender la tienda entera a su cofundador era la mejor opción en la actualidad. Gracias a esta compraventa, CDPR podrá enfocar todos sus esfuerzos en el desarrollo de videojuegos. A la par, GOG seguirá en operaciones bajo el mando de quien la vio nacer.

Al respecto, el comunicado señala:

“GOG se construyó sobre valores sólidos y principios claros. Cuando Marcin Iwiński y Michał Kiciński tuvieron la idea de GOG en 2007, la visión era sencilla: devolver los juegos clásicos a los jugadores y asegurarse de que, una vez que compres un juego, realmente te pertenezca para siempre. En un mercado cada vez más definido por clientes obligatorios y ecosistemas cerrados, esa filosofía resulta más relevante que nunca”.

GOG is entering a new chapter.



Michał Kiciński, co-founder of CD PROJEKT and GOG, has acquired GOG from CD PROJEKT.



The mission stays the same: Make Games Live Forever.



Going back to our roots allows us to double down on what we do best: reviving classics, giving you a library… — GOG.COM (@GOGcom) December 29, 2025

Aseguran que los juegos de la plataforma seguirán libres de DRM y serán de los jugadores

Una de las políticas por las que destaca GOG es que los videojuegos que se adquieren en la plataforma están libres de DRM y los jugadores pueden disfrutarlos a posteriori sin importar lo que suceda con la tienda:

“En primer lugar, la ausencia de DRM es más central en GOG que nunca. Tu biblioteca sigue siendo tuya para disfrutar: mismo acceso, mismos instaladores offline, misma sensación de propiedad. GOG seguirá siendo independiente en sus operaciones. Seguiremos construyendo una plataforma ética, no depredadora y hecha para durar, mientras ayudamos a los desarrolladores indie a llegar al mundo”.

De la misma forma, se asegura la continuidad de los esfuerzos de preservación. Desde 2024, la tienda inició un programa que busca mantener la vigencia de varios juegos clásicos. El ejemplo más reciente es el de la trilogía original de Resident Evil pese a la renuencia de Capcom pues la empresa japonesa quiere que los usuarios disfruten los remakes. Los resultados hablaron por sí solos.

