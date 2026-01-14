“Cierren REDSEC”, Temporada 2 de Battlefield 6 se retrasa y los fans no están contentos

Electronic Arts por fin trajo de vuelta Battlefield el pasado octubre. Si bien los fans agradecieron su retorno, algunos no estuvieron contentos con REDSEC y sus planes postlanzamiento y para empeorarlo el equipo de desarrollo acaba de confirmar que retrasará la Temporada 2.

“Durante nuestro continuo desarrollo, seguimos revisando los comentarios de la comunidad y, con el fin de mantener nuestra promesa, decidimos que la mejor opción es ampliar la Temporada 1 y darnos más tiempo para acabar de pulir la Temporada 2“, expresó Electronic Arts en una publicación oficial del juego.

La Temporada 2 estará disponible a partir del 17 de febrero de 2026 y no el 20 de enero como estaba planeado, lo que significa que la Temporada 1 durará casi 1 mes más de lo previsto.

Tras retraso de la Temporada 2, EA revela contenido adicional para la Temporada 1 de Battlefield 6

Desde luego, esta inesperada extensión no equivaldrá a un hueco de contenido del 20 de enero al 17 de febrero, pues Electronic Arts lanzará una actualización precisamente el 20 de enero que añadirá nuevos desafíos semanales, una ruta de bonus y una prolongación del Pase de batalla de la Temporada 1 hasta el inicio de la Temporada 2, lo cual incluye recompensas de inicio de sesión y periodos de doble XP.

El equipo de desarrollo anticipó que planea compartir una hoja de ruta del contenido más amplia que prepara para Battlefield 6 y REDSEC en 2026, pero no especificó cuando.

La ruta de bonus Frostfire arrancará el próximo 27 de enero y ofrecerá recompensas de personalización tanto premium como gratuitas, incluyendo un paquete de arma, un diseño de soldado y potenciadores de XP.

Algo que hay que tomar en cuenta es que, a diferencia de las rutas de bonus anteriores, todos los puntos de la ruta de bonus Frostfire se obtienen mediante desafíos semanales y la cantidad de puntos varía según el desafío.

Como la Temporada 1 se extenderá más allá del 14 de febrero, el equipo de desarrollo también reveló los planes que tiene para el Día de San Valentín, que ofrecerá recompensas de inicio de sesión, fines de semana de doble XP y más contenido que compartirá en febrero.

Escalating the fight with new threats on the battlefield.



Season 2 begins February 17. pic.twitter.com/fGMegJJuTj — Battlefield (@Battlefield) January 13, 2026

Fans no están contentos con retraso de Battlefield 6

La Temporada 1 arrancó el 28 de octubre de 2025, por lo que habrán pasado casi 4 meses hasta la llegada de la Temporada 2. Los fans desde luego no están contentos con esto, sobre todo si le suman a esto que la temporada está lejos de estar “repleta de contenido“, tal como afirma Electronic Arts en su comunicado.

“¿’Temporada 1 repleta de contenido’? ¿Están bromeando o qué?”, cuestionó un fan en reddit. “(…) Es el tercer juego de Battlefield con modelo de servicio en mente y siguen sin aprender de los pasados fracasos”.

“¿Quieres retroalimentación? Al car*jo esa basura llamada REDSEC y arreglen el juego por el que de verdad pagamos”, expresó uno más.

Esto hizo que muchos fans alzaran la voz y emitieran críticas en torno al modelo como servicio de Battlefield 6 y REDSEC, la modalidad free-to-play con la que muchos no están de acuerdo.

“Por favor, cierren REDSEC y enfóquense en el multijugador”, comentó otro jugador.

“Estamos fritos, muchachos”, añadió uno más.

Fans no están contentos con el retraso de la Temporada 2 de Battlefield 6 (imagen: Electronic Arts)

