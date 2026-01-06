Clair Obscur: Expedition 33 hizo historia, pero sus creadores no quieren arruinar su siguiente juego al intentar complacer a los fanáticos

Miembros de Sandfall Interactive aseguran que el equipo se enfocará más en su “gusto personal” en lugar de las peticiones de los fans

Si bien llamó la atención de miles de jugadores tras su revelación inicial, pocos imaginaron que Clair Obscur: Expedition 33 sería un éxito colosal capaz de vender millones de copias y dominar la temporada de premios. Es evidente que las expectativas por el siguiente proyecto de sus desarrolladores serán notablemente más elevadas.

El RPG de fantasía es obra de Sandall Interactive, un nuevo estudio francés fundado por excreativos de Ubisoft. Al tratarse de un equipo desconocido, los jugadores esperaban poco. Ahora, la situación es radicalmente distinta. ¿Acaso los desarrolladores cambiarán su enfoque en un intento por complacer a su creciente fanaticada? En lo absoluto.

En una entrevista para la revista Edge, los creadores de Clair Obscur: Expedition 33 hablaron sobre lo que está por venir para la compañía. En particular, una parte de la conversación se enfocó en el potencial próximo proyecto de los desarrolladores.

Video relacionado: ¡Arrasa con todo! Expedition 33 gana hasta en la posada del trabajo

Nuevo proyecto de Sandall Interactive no será complaciente con los fans

François Meurisse, director de producción y jefe de operaciones de Sandfall Interactive, reconoce que existe “un poco de presión” por parte de los fanáticos y críticos cuando se trata del siguiente gran juego del equipo; sin embargo, confiesa que esas expectativas no son “tan importantes” para el estudio.

“Tendremos tiempo para concentrarnos de verdad en el próximo juego. Poseemos ideas geniales que nos entusiasma explorar, y no partimos del mismo punto. El equipo ya tiene 5 años más de experiencia, así que quizá podamos hacer cosas geniales”, comentó el miembro de la empresa.

Jennifer Svedberg-Yen, escritora principal de Clair Obscur: Expedition 33, estuvo de acuerdo con las afirmaciones de su colega. Durante la entrevista, la creativa dijo que es “un poco complaciente con la gente” y reconoció que está al tanto de que las expectativas de los fans son cada vez más altas.

A pesar de que los jugadores podrían desear ver una continuación directa del RPG o un proyecto original que ofrezca sensibilidades similares, la creativa de Sandall Interactive deja claro que el equipo pondrá su gusto personal sobre la opinión de la comunidad.

Clair Obscur: Expedition 33 elevó la barra al siguiente nivel

“Creativamente, siempre dejamos que nuestra guía sea nuestro gusto personal en cuanto a lo que consideramos genial, lo que disfrutamos y lo que queremos ver. He visto demasiadas series y libros influenciados por intentar complacer a mucha gente, y en el proceso pierden su esencia. Por eso, sentimos que debemos confiar en nuestros instintos y confiar en la visión del estudio”.

Clair Obscur: Expedition 33 es uno de los juegos mejor calificados de la historia

Lo cierto es que deberemos esperar para conocer qué es lo que el estudio francés tiene entre manos. A finales de 2025, los desarrolladores lanzaron una actualización gratuita que agregó nuevo contenido, como filtros para el modo foto y trajes adicionales para los protagonistas.

Aunque la compañía ya dejó caer la posibilidad de ver más proyectos relacionados con el mundo de Clair Obscur: Expedition 33, es difícil saber si su siguiente gran producción será una secuela o una propuesta totalmente original.

Ciertamente, un movimiento lógico y seguro sería apostar por más experiencias de la franquicia. El juego de rol supera las 5 millones de unidades vendidas y logró llevarse a casa el GOTY en The Game Awards 2025, una de las ceremonias más importantes de la industria. Actualmente, ya cuenta con más de 290 premios en su cinturón.

Sandfall Interactive ya confirmó mantendrá su número de empleados y que su siguiente proyecto no será más grande que Expedition 33

Pero cuéntanos, ¿cómo te gustaría que sea el siguiente título del estudio? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con Clair Obscur: Expedition 33 si visitas esta página.

Video relacionado: Expedition 33 y Oblivion Remastered demuestran que los juegos de antes son mejores

Fuente