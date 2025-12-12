Clair Obscur: Expedition 33 celebra su GOTY con nuevo contenido gratuito: ¿qué incluye la reciente actualización del RPG que dominó TGA 2025?

Luego de ganar el GOTY en The Game Awards 2025, Sandfall Interactive decidió consentir a los fans de Clair Obscur: Expedition 33. El estudio preparó una actualización con nuevo contenido gratuito como una forma de agradecimiento a todos sus jugadores. El parche es el pretexto ideal para revisitar el RPG, ahora que se consolidó como el mejor juego del año.

El estudio francés triunfó a lo grande en el evento de anoche, y ya tenía preparada una sorpresa para los fanáticos que apoyaron Clair Obscur: Expedition 33 desde su lanzamiento. Además de nuevo contenido, la actualización también incluye mejoras, como optimizaciones para poder disfrutarlo con mejor calidad en algunos dispositivos portátiles.

¿Qué novedades recibió Clair Obscur: Expedition 33 con su reciente actualización?

Los jugadores que ya terminaron Clair Obscur: Expedition 33 pueden volver al RPG para conocer un nuevo escenario jugable y otros interesantes añadidos que llegaron recientemente. Hace unas horas, Sandfall Interactive liberó el parche que incluye Verso’s Drafts, una nueva ubicación con más enfrentamientos y “sorpresas por descubrir”.

Se puede acceder a la locación desde el mapa principal, pero está disponible desde el Acto III y se requiere la habilidad Subacuática. La actualización también agrega ajustes a la localización del juego en español latinoamericano, tanto en sus textos como en su interfaz. Cada uno de los personajes de esta aventura ahora tendrá nuevos trajes, así que habrá más opciones de personalización.

Los jugadores que buscan un mayor desafío encontrarán nuevos jefes en la Torre Infinita. Son variantes de enemigos poderosos del juego principal, pero ahora representarán un mayor reto. También hay nuevas armas y se agregó un objeto llamado “Llave antigua” al área final del RPG. Anteriormente, sólo se podía conseguir durante el Prólogo, por lo que será más sencillo obtener todos los diarios en una partida.

¿Qué mejoras recibió el RPG que ganó el GOTY 2025?

La actualización también llegó con otras sorpresas. Clair Obscur: Expedition 33 ahora tiene un nuevo Modo Foto. Está disponible desde el menú de pausa y ofrece una amplia gama de configuraciones —incluyendo ángulos de cámara, profundidad de campo, filtros y ajustes de iluminación— para que los jugadores capturen sus momentos favoritos.

Además, se añadieron nuevos filtros tanto para Pictos como para Luminas, junto con una interfaz de usuario refinada que facilita la navegación y el control de cada herramienta visual. En cuanto a la jugabilidad, la actualización introduce la función Lumina Sets, que permite almacenar hasta 50 configuraciones distintas y alternarlas según las necesidades.

El juego también mejoró su apartado técnico con la actualización

También se habilitó la opción de Abandonar batalla desde el menú de pausa, el cual ahora puede abrirse directamente durante los combates. A esto se suma la nueva posibilidad de ajustar la escala del HUD entre 80% y 120%, para adaptar la presentación visual.

Sandfall Interactive añadió compatibilidad con FSR 4, la tecnología de escalado de AMD para obtener imágenes más nítidas y tener una mayor tasa de cuadros en PC. Por último, el estudio mejoró el juego para Steam Deck y ROG Xbox Ally, donde ahora es totalmente compatible.

El RPG triunfó a lo grande en el evento de Geoff Keighley. Clair Obscur: Expedition 33 ganó en prácticamente todas las categorías en las que fue nominado, incluyendo Juego del año, Mejor juego independiente, Mejor RPG y Mejor dirección, por mencionar algunas. Con esto, hizo historia y se convirtió en uno de los juegos más galardonados de The Game Awards.

Clair Obscur: Expedition 33 fue uno de los claros favoritos para llevarse el GOTY desde su lanzamiento. Su victoria en The Game Awards 2025 generó emoción, pero también sentimiento encontrados, pues varios de los competidores más fuertes se fueron sin premios, entre ellos Death Stranding 2: On The Beach y Kingdom Come: Deliverance II.

