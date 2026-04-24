Estos serían los más de 50 juegos de Xbox Game Pass Starter Edition: la nueva variante del servicio no incluirá juego en línea, revela fuente confiable

Xbox Game Pass podría dar la sorpresa en los próximos días. Tras los cambios propuestos por Asha Sharma, el popular servicio de gaming vería el lanzamiento de nuevos niveles con mayor accesibilidad en cuanto a precio. Reportes recientes revelaron la existencia de una variante llamada Xbox Game Pass Starter Edition relacionada con Discord Nitro.

Los primeros detalles han salido a la luz de forma extra oficial y hace unos momentos una de las fuentes más confiables compartió la lista de más de 50 videojuegos que incluirá. Asimismo, reveló un detalle sobre la experiencia en línea.

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¿Cuáles son los más de 50 videojuegos que incluirá Xbox Game Pass Starter Edition?

Hace unos momentos, el reputado insider de Dealabs, “billbil-kun”, compartió nuevos detalles sobre Xbox Game Pass Starter Edition. De acuerdo con sus fuentes, se trata de un nuevo nivel al que se podrá acceder como suscriptor de Discord Nitro.

Por otra parte, confirmó ls detalles iniciales, como la oferta de más de 50 títulos repartidos entre consola, PC y móviles. También las 10 horas por mes de juego en la nube, así como los beneficios y recompensas solo por jugar.

Según sus informantes, esta es la lista de más de 50 títulos que se incluyen en Starter Edition:

• Among Us

• ASTRONEER

• Batman: Arkham Knight

• Celestial

• Chivalry 2

• Cities: Skylines – Remastered (incluye Cities: Skylines – Windows 10 Edition y Cities: Skylines – Xbox One Edition)

• Control (incluye Control Ultimate Edition)

• Crash Team Racing Nitro-Fueled

• DayZ

• Dead Cells

• Deep Rock Galactic

• Descenders

• Dishonored 2

• Disney Dreamlight Valley

• DOOM 64

• DOOM Eternal

• Fable Anniversary

• Fallout 4

• Fallout 76

• Firewatch

• Gang Beasts

• Gears 5 (incluye GOTY edition)

• Golf With Your Friends

• Grounded

• Hades

• Halo 5: Guardians

• Halo Wars 2

• Hellblade: Senua’s Sacrifice

• Human Fall Flat

• INSIDE

• LIMBO

• Medieval Dynasty

• Monster Sanctuary

• Ori and the Will of the Wisps

• Overcooked! 2

• PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION

• PowerWash Simulator

• Psychonauts (Windows 10)

• Psychonauts 2

• Retro Classics

• Slay The Spire

• SnowRunner

• Spiritfarer: Farewell Edition

• Stardew Valley

• State of Decay 2: Juggernaut Edition

• Stellaris

• SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE

• Superliminal

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

• The Elder Scrolls Online: Standard Edition

• Totally Reliable Delivery Service

• TUNIC

• Unpacking

• Vampire Survivors

• Warhammer 40,000: Darktide

• Warhammer: Vermintide 2

• World War Z (including World War Z: Aftermath)

• Wreckfest

Imagen que se filtró desde Discord ayer

La propuesta es muy atractiva, pero no incluye algo importante

Tal como su nombre lo anticipa, Xbox Game Pass Starter Edition se considera un punto de entrada al servicio de videojuegos de Microsoft, de ahí que tenga algunas limitantes.

La más importante, según “billbil-kun”, es que no tendrá opción de multijugador en línea en aquellos juegos en que aplique. Esto significa que solo podrás jugar los modos offline y las campañas.

Dado que se trataría de una opción muy accesible, se espera que su oferta sea sencilla y que invite a los usuarios a contratar las opciones con más contenido. En ese sentido, cumpliría su cometido con una lista atractiva de juegos y extras, aunque en definitiva no será para quienes desean jugar en línea.

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