Dragon Ball FighterZ revive en Steam y tiene más jugadores que Sparking! ZERO gracias al debut de Goku SSJ4 y a un descuento de 84%

El videojuego de Bandai Namco y Arc System Works recibió a su último personaje y actualmente está disponible a un precio muy bajo

Dragon Ball FighterZ es uno de los mejores títulos de lucha de la última década gracias a su excelente equilibrio entre profundidad y accesibilidad, que permite que tanto novatos como veteranos se diviertan por igual. Parecía que todo estaba dicho para este proyecto, pero esta semana resurgió de las cenizas gracias a su último DLC.

Así es, el videojuego de Arc System Works vio un ligero aumento de popularidad en Steam tras el lanzamiento de su última actualización. Si bien está muy lejos de igualar las cifras de su era dorada, el incremento fue suficiente para superar el número de usuarios activos del lanzamiento más reciente de la franquicia: Sparking! ZERO.

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Dragon Ball FighterZ supera a Sparking! ZERO en Steam

La Androide 21 en su versión de científica debutó en 2022 y, por mucho tiempo, se creyó que sería el último personaje jugable que llegaría al título competitivo. Así fue durante 4 años, pues el proyecto de Bandai Namco dejó de recibir actualizaciones regulares y contenido adicional.

Eso cambió en 2026 con el lanzamiento de Goku SSJ4. El protagonista de Daima con su transformación más poderosa por fin se incorporó al roster de Dragon Ball FighterZ el 22 de abril, tal como se prometió en el evento Battle Hour que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana.

Aunque el personaje recibió críticas negativas por algunos jugadores debido a su diseño y supuestas animaciones recicladas, generó suficiente entusiasmo como para motivar a los fanáticos a regresar al juego de 2018. Eso se refleja en las estadísticas de Steam.

Tras el lanzamiento del nuevo DLC, Dragon Ball FighterZ superó a Sparking! ZERO en Steam

Tras el lanzamiento de la actualización 1.50, Dragon Ball FighterZ registró un pico nada despreciable de 3808 jugadores concurrentes en la plataforma de Valve, la mejor cifra desde diciembre de 2023. Para poner ese dato en perspectiva, antes del estreno del parche registró un máximo de 913 usuarios conectados en marzo.

Si bien el videojuego desarrollado por Arc System Works aún está lejos de alcanzar su récord 44.303 jugadores simultáneos que batió hace más de 8 años, gracias al debut de Goku SSJ4 superó las estadísticas de Dragon Ball: Sparking! ZERO, la cuarta entrega de la serie Budokai Tenkaichi.

En este momento, el proyecto de Spike Chunsoft tiene 1875 usuarios, con un pico máximo de 1894 durante las últimas 24 horas. De hecho, la última vez que superó la barrera de las 3000 personas conectadas al mismo tiempo fue en septiembre de 2025.

Dragon Ball FighterZ tiene más de 80% de descuento en PC

Debido a que ni Sony ni Microsoft comparten cifras de jugadores, es imposible saber si el título de lucha vio un repunte de popularidad similar en PlayStation o Xbox. Es muy probable que así sea, pues Goku en su fase de Super Saiyajin 4 es uno de los personajes más populares del último anime de la franquicia.

En definitiva, ahora es un buen momento para probar Dragon Ball FighterZ por primera vez. El juego tiene 84% de descuento en Steam, lo que significa que los jugadores pueden adquirirlo por sólo $9.59 USD, es decir, $129.44 MXN. La Legendary Edition, que incluye algunos luchadores DLC, tiene una rebaja de 75% y cuesta $372.25 MXN.

Los fanáticos de consolas también pueden unirse a la diversión, pues el título de Bandai Namco y Arc System Works tiene descuento tanto en Xbox como en PlayStation. Eso sí, Goku SSJ4 se compra por separado en todas las plataformas.

Dragon Ball FighterZ tiene 84% de descuento en Steam y el resto de plataformas

Además de presentar un nuevo personaje jugable, la actualización 1.50 aplicó cambios de balance para mejorar la experiencia. Según las notas de parche, luchadores como Jiren, Krillin, Vegeta y Videl sufrieron ajustes.

Es posible que Dragon Ball: Sparking! ZERO también experimente un impulso de popularidad igual e incluso más significativo que el de FighterZ cuando reciba su siguiente expansión que incluirá más de 30 peleadores, skins inéditos y otras novedades.

Pero cuéntanos, ¿regresaste al juego de 2018? Déjanos leerte en los comentarios.

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