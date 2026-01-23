Confirmados los días y horarios del Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2026. ¿Cómo obtener recompensas digitales durante el evento?

Por Víctor Rosas el 23 de enero de 2026

Habrá premios para distintas entregas de Pokémon, incluyendo el Juego de Cartas Coleccionables

Pokémon es una franquicia enorme y tiene presencia en distintos sectores. Uno de ellos es el de las competencias gracias a la fuerte escena de su Juego de Cartas Coleccionables. Sin embargo, no se limita a ello pues otros títulos también cuentan con torneos y por si no lo sabes hay un circuito a nivel mundial que enfrenta a los mejores jugadores. El próximo mes se llevará a cabo la competencia en Europa y la mejor noticia es que además de poder ver en vivo todos los torneos, los fans podrán obtener recompensas digitales por seguir el evento.

NO TE LO PIERDAS: Square Enix vuelve a hablar del futuro de Final Fantasy VII en Nintendo Switch 2 y deja claras sus prioridades creativas

¿Cuándo se llevará a cabo el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2026 y dónde verlo?

Por medio de un comunicado de prensa se anunciaron los días y horarios del Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2026. La máxima división del circuito mundial de competencia de Pokémon enfrentará a los mejores jugadores del Viejo Continente.

La sede es Londres, Inglaterra, y se confirmaron torneos de los siguientes juegos: Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Pokémon GO y Pokémon UNITE.

La competencia se celebrará del 13 al 15 de febrero y los participantes estarán en busca de una bolsa de premios de más de $500,000 dólares que se repartirá en las 4 categorías de la escena de Pokémon Europa.

De acuerdo con la información oficial, los torneos se llevarán a cabo en los siguientes días y horarios. Además, se confirmaron las plataformas desde las que se podrán ver los duelos en línea:

Transmisión de videojuegos Pokémon: en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/Pokemon

Viernes 13 de febrero de 10:00 AM a 8:00 PM

Sábado 14 de febrero de 10:00 AM a 9:00 PM

Domingo 15 de febrero: las finales comienzan a las 5:00 PM

Transmisión de videojuegos Pokémon: en Twitch.tv/Pokemon y YouTube.com/Pokemon

Viernes 13 de febrero de 10:00 AM a 10:00 PM

Sábado 14 de febrero de 10:00 AM a 9:00 PM

Domingo 15 de febrero: las finales comienzan a las 5:00 PM

Transmisión de Pokémon GO: Twitch.tv/PokemonGO, YouTube.com/@Pokemon y tiktok.com/@pokemongo

Viernes 13 de febrero de 10:00 AM a 8:00 PM

Sábado 14 de febrero de 10:00 AM a 9:00 PM

Domingo 15 de febrero: las finales comienzan a las 11:30 AM

Transmisión de Pokémon UNITE: Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/@PokemonUNITE

Viernes 13 de febrero de 10:00 AM a 9:00 PM

Sábado 14 de febrero de 10:00 AM a 9:00 PM

Domingo 15 de febrero: las finales comienzan a las 10:00 AM

Podrás ganar recompensas digitales por seguir el evento. ¿Cuáles son?

Una gran noticia es que el torneo hará participes a los fans en todas partes del mundo. ¿Cómo? Basta con ver el evento en los días, horas y plataformas que te compartimos anteriormente.

Durante la transmisión se darán las instrucciones para que los seguidores puedan obtener atractivas recompensas para sus videojuegos o el juego de cartas.

Al respecto, el comunicado indica que esto es lo que recibirán los fans:

Pokémon Scarlet y Pokémon Violet: el Typhlosion de Hisui con el que Yuma Kinugawa ganó el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026

el Typhlosion de Hisui con el que Yuma Kinugawa ganó el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 JCC Pokémon: 4 sobres de refuerzo de Megaevolución-Ascenso Heroico, accesorios de mazo y chamarra de Mega-Charizard X para el avatar, y 2 cartas de rareza Rara Ilustración Especial de Megaevolución-Ascenso Heroico

4 sobres de refuerzo de Megaevolución-Ascenso Heroico, accesorios de mazo y chamarra de Mega-Charizard X para el avatar, y 2 cartas de rareza Rara Ilustración Especial de Megaevolución-Ascenso Heroico Pokémon GO: investigación temporal única con Dewgong, inspirada en el equipo ganador del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 de Eric “NiteTimeClasher” Wang, 15 Caramelos Seel XL, 20 MT de ataque cargado, 20 MT de ataque rápido y una MT élite de ataque cargado

investigación temporal única con Dewgong, inspirada en el equipo ganador del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 de Eric “NiteTimeClasher” Wang, 15 Caramelos Seel XL, 20 MT de ataque cargado, 20 MT de ataque rápido y una MT élite de ataque cargado Pokémon UNITE: un sello del EUIC Pokémon 2026 en el juego y una medalla potenciadora de platino de Charizard que se puede usar para modificar las características de tus Pokémon

ENTÉRATE: Habrá un nuevo Nintendo Direct este fin de semana centrado en The Super Mario Galaxy Movie

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.