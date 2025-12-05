Confirman la cancelación del reboot de Legacy of Kain en medio de una ola de despidos en Eidos-Montreal

El estudio atraviesa un momento de crisis y se teme que haya más recortes

Los estudios de desarrollo de videojuegos siguen sufriendo y esta semana no estuvo libre de malas noticias. Se reportó una nueva ola de despidos en Eidos-Montreal, equipo con experiencia en Deus Ex y Tomb Raider. Sin embargo, no se limita a eso, pues en medio de la polémica surgió información sobre la cancelación de una nueva entrega de Legacy of Kain.

NO TE LO PIERDAS: Gratis: Deus Ex: Mankind Divided y otros 13 juegos estarán disponibles sin costo y para siempre en PC gracias a este servicio de suscripción

Eidos-Montreal está en problemas

Reportan nueva ola de despidos en Eidos-Montreal

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, Eidos-Montreal, estudio propiedad de Embracer, despidió a decenas de trabajadores. La situación se hizo pública luego de que empleados que perdieron su trabajo anunciaran en redes y foros sobre el recorte de personal.

Se trata de la segunda ola de despidos en Eidos-Montreal en este año. La anterior sucedió en marzo pasado y dejó sin empleo a 75 trabajadores. Lamentablemente, la expectativa es desalentadora pues se teme que haya más recortes.

Ex empleados del estudio informaron que una vez que se terminen los proyectos actuales que son apoyo en el desarrollo y post lanzamiento de Fable y Grounded 2 habrá más despidos.

Asimismo, el reporte señala que el estudio tiene otra dificultad interna. Se trata de un juego en desarrollo no revelado que no ha sido cancelado, pero hasta ahora el estudio no encuentra la manera de garantizar la inversión.

El reboot de Legacy of Kain se canceló

El recorte de personal reveló otra mala noticia

Tras la confirmación de la situación laboral que atraviesa Eidos-Montreal, el mismo sitio reveló que uno de los proyectos cancelados hace tiempo fue el reboot de Legacy of Kain.

Es importante señalar que esto no tuvo que ver con el recorte de personal. Fuentes confiables aseguraron que el nuevo videojuego de la franquicia estaba en desarrollo en el estudio y en tan solo un año ya tenía elementos jugables.

Sin embargo, cuando Embracer Group compró Eidos-Montreal en 2022, el reboot de Legacy of Kain se canceló. Luego, los derechos de la franquicia pasaron a Crystal Dyamics.

En cuanto a la franquicia, millones de jugadores recuerdan Legacy of Kain: Soul Reaver, juego cuya historia estuvo a cargo de Amy Hennig (Uncharted) y se consideró uno de los mejores juegos de acción y aventura en 3D de finales de los 90.

ENTÉRATE: Estudio canceló su nuevo juego apenas 2 días después de revelarlo tras fuertes críticas por el uso de inteligencia artificial: ¿qué pasó con POSTAL: Bullet Paradise?

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, Fuente 2