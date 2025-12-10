Creadores de Den of Wolves van contracorriente y muestran su FPS cooperativo con 4 fans jugando por primera vez

10 Chambers despejó las dudas sobre la existencia de su videojuego

En años recientes, el hype se convirtió en desconfianza por parte de los jugadores. Los gamers de hoy ya no se dejan llevar por un trailer espectacular pues no hay garantía de que el juego luzca así en su lanzamiento. No hay mejor manera para lidiar con esto que la transparencia y 10 Chambers, estudio del esperado FPS cooperativo Den of Wolves decidió hacer algo diferente para mostrar el nuevo avance de este título. ¿De qué se trata? Te contamos.

Den of Wolves

10 Chambers deja que 4 jugadores disfruten Den of Wolves y muestra el estado actual del FPS

10 Chambers compartió un nuevo avance de Den of Wolves, y esta vez decidió hacer algo poco común. En lugar de mostrar un gameplay preparado internamente, el estudio invitó a 4 miembros de su comunidad para que jugaran el título en sus oficinas. Sus partidas y reacciones se registraron tal cual, sin guion ni cortes pensados para marketing.

Robin Björkell, director de comunicaciones del estudio, explicó que el objetivo era mostrar el estado real del proyecto sin prometer fechas que todavía no pueden asegurar:

“Presioné para incluir una fecha de lanzamiento, pero el equipo fue claro. No quieren comprometerse antes de tiempo. Así que propuse mostrar el juego tal como es. Invitamos a algunos fans y lo que se ve en el tráiler es exactamente lo que ellos jugaron”.

Uno de los invitados, el creador de contenido RandomKenny, describió la prueba como “algo increíble”. Destacó lo entretenido que resulta planear cada atraco y lo satisfactorio que es ejecutarlo con el equipo.

Revelan un nuevo escenario

El tráiler también deja ver un nivel totalmente inédito: una gigantesca fábrica de robots donde los jugadores deben abrirse paso entre enemigos humanos y mecánicos.

Para acceder al botín, se apoyan en herramientas como los taladros araña, capaces de vulnerar cámaras acorazadas repletas de material valioso.

Aunque el equipo aún no ha realizado betas cerradas ni públicas, el interés por el proyecto sigue creciendo. Según 10 Chambers, Den of Wolves ya supera el medio millón de añadidos a la lista de deseos en Steam. Oscar J-T Holm, cofundador del estudio, comentó que la cautela con la fecha de lanzamiento viene de las lecciones aprendidas con GTFO, que sufrió varios retrasos.

Además del tráiler, Simon Viklund —compositor reconocido por su trabajo en PAYDAY— publicó Infohazard, un nuevo tema de la banda sonora de Den of Wolves.

