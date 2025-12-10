Reino Unido investigará a Rockstar por posibles “prácticas antisindicales” tras los despidos vinculados a GTA VI

Rockstar Games está en la mira de las autoridades de Reino Unido. Keir Starmer, el primer ministro de la región, habló recientemente sobre los recientes despidos que se registraron en el estudio de GTA VI. Calificó la situación como “preocupante”, pues considera que el estudio recurrió a “prácticas antisindicales” durante el proceso.

Los despidos en Rockstar Games y su relación con GTA VI

Hace unas semanas, empleados de Rockstar Games alzaron la voz para denunciar despidos injustificados. Más de 30 desarrolladores de sus oficinas de Reino Unido y Canadá se quedaron sin trabajo luego de que el estudio los acusara de “conducta inapropiada”. De acuerdo con el estudio, sus extrabajadores compartían información confidencial en un foro con personas externas.

El hallazgo del estudio generó preocupación debido a posibles filtraciones de GTA VI. Sin embargo, Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB) vio la situación desde otra perspectiva. Sus líderes alertaron que los despidos eran un intento por evitar que los empleados se sindicalizaran.

Rockstar Games negó las acusaciones e insistió que la decisión se tomó debido a las faltas de los empleados. También explicó que la situación no fue el motivo detrás del retraso de GTA VI a finales de 2026. Por su lado, el sindicato calificó los despidos como “uno de los actos de represión sindical más flagrantes y despiadados de la historia de la industria de los videojuegos”. Ahora, autoridades de Reino Unido pusieron su lupa en el caso y prometieron una investigación.

Miembros del sindicato protestaron fuera de las oficinas de Rockstar

¿Por qué Reino Unido investigará a Rockstar Games?

Chris Murray, miembro del parlamento de Reino Unido, expuso el caso de Rockstar Games durante una sesión donde el primer ministro estuvo presente. El político se acercó al estudio de GTA VI para conocer más detalles sobre el caso; sin embargo, no está seguro de si está “cumpliendo la legislación laboral” y considera que puede tratarse de una “maniobra para impedir la sindicalización”.

“Dado que este gobierno es responsable del mayor incremento en los derechos de los trabajadores en una generación, ¿está de acuerdo el Primer Ministro en que todas las compañías, sin importar el tamaño de sus beneficios, deben cumplir la legislación laboral del Reino Unido y que todos los trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sindicato?”.

Keir Starmer investigará el caso de Rockstar a profundidad

Keir Starmer afirmó que “es un caso profundamente preocupante” y aclaró que cualquier trabajador tiene derecho a unirse a un sindicato. Debido a las dudas que rodean el caso, se comprometió a investigar la situación con mayor detalle en los próximos días.

“Estamos decididos a fortalecer los derechos laborales y a garantizar que [los trabajadores] no enfrenten consecuencias injustas por formar parte de uno. Nuestros ministros revisarán el caso específico que menciona y lo mantendrán informado”.

Murray insistió en que el caso debe ser investigado, pues acudió a las oficinas de Rockstar North para discutir el asunto. En declaraciones para IGN, reveló que se le pidió firmar un acuerdo de confidencialidad. Al final, no lo hizo y tampoco pudo obtener más información sobre los despidos.

“La reunión solo reforzó mis preocupaciones sobre el proceso que utilizó Rockstar para despedir a tantos miembros de su personal. No me quedó claro que su procedimiento cumpliera rigurosamente con la legislación laboral del Reino Unido, no me convenció que esta medida fuera necesaria y, lo más alarmante, me fui sin saber exactamente qué habían hecho estas 31 personas para justificar su despido inmediato”.

Rockstar tendrá que lidiar con la polémica mientras concluye el desarrollo de GTA VI

