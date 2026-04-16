De la ficción a la realidad: el Pentágono apuesta por los videojuegos para diseñar estrategias militares

Las fuerzas de seguridad de EUA usan tecnología de videojuegos para planear sus operaciones

Si te sorprende que compañías que fabrican electrodomésticos también sean parte de la cadena de fabricación y distribución de armamento militar, debes saber que no se limita a eso. El gaming también forma parte de las estrategias de defensa y la tecnología que originalmente se desarrolla para un videojuego puede parar en manos de agencias militares o de seguridad. Tal es el caso del Pentágono y el ejército de Estados Unidos.

Ambas entidades de seguridad y defensa usan las herramientas de desarrollo creadas por compañías como Bohemia Interactive, Ubisoft, Asobo Studio y más. El objetivo es uno: si se puede construir una ciudad entera para un videojuego, también puede hacerse para planear operaciones militares.

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El Pentágono, símbolo de las fuerzas de defensa de EUA

El gaming al servicio de la inteligencia militar de EUA

Artículos de Intelligence Online y Excelsior compartieron detalles sobre los acuerdos que tienen el Pentágono y las fuerzas armadas de EUA con compañías de videojuegos. No se trata de contratos para surtir de consolas y títulos a sus efectivos, sino del uso de sus herramientas de desarrollo y creación con fines militares.

Uno de los ejemplos más notorios es el del estudio checo Bohemia Interactive, conocidos por Operation Flashpoint: Cold War Crisis y la serie de shooters militares Arma.

De acuerdo con la información, el estudio tiene un contrato de casi 30 millones de dólares con el gobierno de EUA. Este incluye el uso de la herramienta de simulación militar Virtual Battlespace con la que se da entrenamiento de tipo realista para los efectivos del ejército norteamericano.

Por otra parte, se menciona la relación con Ubisoft. Las fuerzas de seguridad e inteligencia de EUA tienen interés en el talento de la compañía francesa para hacer versiones de videojuego de lugares reales. La atención al detalle no pasa desapercibida y las fuerzas armadas usan la tecnología francesa para hacer versiones virtuales de ciudades en Medio Oriente que podrían ser blancos militares en el contexto actual.

Es ahí donde los datos recopilados por las agencias de inteligencia se cruzan con las herramientas de desarrollo de videojuegos. Los soldados norteamericanos reciben entrenamiento virtual a partir de representaciones fieles de lugares que no conocerán a menos que se desate una guerra, pero ya tienen conocimiento previo de cada cuadra.

Arma es un referente del gaming, pero también a nivel militar

El Pentágono gusta de la tecnología europea en desarrollo de videojuegos

La industria de videojuegos en EUA tiene grandes exponentes, algunos con motores propios, pero en este caso los norteamericanos prefieren el talento europeo.

Uno de los nombres que resaltan es el de Asobo Studio, conocidos por ser los actuales responsables de Microsoft Flight Simulator. Tal vez el simulador de vuelo no sea un hito para los videojuegos (es un título de nicho) pero su era actual conquistó a las fuerzas armadas.

Por si no lo sabes, el simulador de vuelo usa tecnología de la nube y aplica datos en tiempo real para representar de forma exacta las condiciones climáticas durante cada viaje. Si hay una tormenta a medio camino en la vida real, también aparecerá en el videojuego.

Al respecto, el documento Análisis de Capacidades Tecnológicas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos señala:

“Los desarrolladores de juegos son expertos en gestionar la interacción de miles de usuarios y variables en tiempo real, una habilidad crítica para los centros de comando. La integración de gemelos digitales en el ciclo de toma de decisiones permite una comprensión del entorno urbano sin precedentes”.

Finalmente, se menciona el avance tecnológico en materia de algoritmos que en el caso de las fuerzas de seguridad de EUA se usa para crear entornos y situaciones simuladas. En este apartado, se mencionan empresas que usan tecnología desarrollada por Ubisoft, CD Projekt, Paradox y Creative Assembly.

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