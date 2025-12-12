Death Stranding 2 perdió en sus 7 nominaciones a The Game Awards: los fans de Hideo Kojima enfurecen, pero Kojima Productions sorprendió con su respuesta

La obra más reciente del genio japonés fue la gran perdedora de la noche

Uno de los mejores videojuegos del año fue Death Stranding 2: On The Beach. La más reciente obra de Hideo Kojima y Kojima Productions mejoró todos los apartados del primer juego y se le consideró como uno de los favoritos para ganar algunos premios en The Game Awards 2025. Sin embargo, la noche de ensueño se tornó pesadilla para el creativo japonés y su estudio pues perdió en todas sus nominaciones. La comunidad de fans lo tomó a mal, pero la respuesta del equipo sorprendió a todos.

Death Stranding 2 no ganó un solo premio en TGA 2025

Death Stranding 2 fue el gran perdedor de The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 experimentó la gloria tras arrasar en los premios, pero el otro lado de la moneda fue Kojima Productions pues Death Stranding 2: On The Beach no ganó uno solo.

El juego más reciente de Hideo Kojima y su estudio estuvo nominado en 7 categorías:

Juego del Año

Mejor Dirección

Mejor Narrativa

Mejor Banda Sonora y Música

Mejor Juego de Acción y Aventura

Mejor Dirección Artística

Mejor Diseño de Audio

Lamentablemente, la reciente aventura de Sam Porter Bridges y compañía no se llevó a casa un solo premio. Perdió en todas sus nominaciones y la comunidad no tardó en arremeter contra los premios.

Expedition 33 is an amazing game and deserves all the recognition it gets but I do think it would have been nice for Death Stranding 2 to win at least one award. Like Best Art Direction or something. It's a game I also really enjoyed playing this year.

Leaving death stranding 2 with no awards… im never watching this shit again

Kojima Productions responde

En medio de la polémica en redes sociales, la cuenta oficial en inglés de Kojima Productions en X hizo una publicación para calmar la tensión y reconoció a los ganadores de la noche.

El estudio señaló:

“Extendemos nuestro mayor respeto a todos los desarrolladores y creadores que dieron vida a títulos tan increíbles. También nos sentimos verdaderamente honrados por las 7 nominaciones que recibió DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH. Y a todos los Porters que nos han apoyado en cada paso y a todos los que votaron por nosotros, les agradecemos sinceramente.”

We extend our utmost respect to all the developers and creators who brought such incredible titles to life.



We are also truly honored for the seven nominations that DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH received.



And to all the Porters who have supported us at every… — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 12, 2025

Los fans mencionaron que, si bien Death Stranding 2 no podía competir contra Expedition 33 por el GOTY, sí tenía elementos para ganar en alguna de las categorías en que se le nominó.

Sin embargo, el voto de los especialistas y la comunidad no favoreció esta vez al genio japonés y así como el RPG de Sandfall Interactive hizo historia por llevarse todos los premios, el juego de Kojima Productions la hizo por no ganar ninguno.

