Ofertas: celebra el Día de Goku con rebajas en juegos de Dragon Ball para Steam, Xbox y Nintendo Switch; hay títulos con hasta 90% de descuento

Por Pedro Pérez Cesari el 09 de mayo de 2026

Hay rebajas en títulos como Sparking! ZERO, FighterZ y Xenoverse 2, incluyendo ediciones especiales y promociones exclusivas por plataforma.

¡El Día de Goku ya comenzó y viene acompañado de varias ofertas para fans de Dragon Ball! Con motivo del Goku Day de este 9 de mayo, distintas plataformas arrancaron promociones especiales en videojuegos inspirados en la legendaria obra de Akira Toriyama.

Gracias a estas promociones, algunos títulos de pelea, RPG y aventuras basados en el universo de Goku pueden conseguirse con descuentos bastante llamativos. Hay rebajas de hasta 90% en juegos disponibles para PC y consolas.

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Entre las ofertas más interesantes destacan Dragon Ball: Sparking! ZERO, Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2. Sin más te presentamos las más interesantes que encontramos:

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Descuentos de Dragon Ball en Steam

La tienda de Valve tiene algunas de las promociones más agresivas del Día de Goku. Estos son algunos descuentos destacados:

Dragon Ball: Sparking! ZERO — 50% de descuento (de $1329 MXN a $664.50 MXN)

Dragon Ball FighterZ — 84% de descuento (de $1219 MXN a $195.04 MXN)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission — 90% de descuento (de $1300 MXN a $130 MXN)

Ofertas de Dragon Ball en Xbox

Por su parte, Xbox también arrancó promociones especiales, incluyendo descuentos adicionales para usuarios de Xbox Game Pass.

Estas son algunas ofertas destacadas:

Dragon Ball Xenoverse 2 — de $339 MXN a $271.20 MXN

Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition — de $679 MXN a $543.20 MXN

Dragon Ball Xenoverse 2 Special Edition — de $849 MXN a $679.20 MXN

Dragon Ball Xenoverse + Season Pass — de $1304.99 MXN a $195.74 MXN

Nintendo Switch también tiene descuentos por el Día de Goku

Los usuarios de Nintendo tampoco se quedaron fuera de la celebración. La eShop de Nintendo Switch tiene varias promociones bastante atractivas.

Estos son algunos descuentos destacados:

Dragon Ball FighterZ FighterZ Edition — 84% de descuento (de $1900 MXN a $304 MXN)

Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition — 75% de descuento (de $679 MXN a $159.75 MXN)

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set DAIMA Edition — 35% de descuento (de $1029 MXN a $668.85 MXN)

Las ofertas del Día de Goku son por tiempo limitado

Como suele ocurrir con este tipo de promociones especiales, las ofertas del Goku Day únicamente estarán disponibles durante tiempo limitado. Así que, si estabas esperando una oportunidad para entrarle a algún juego de Dragon Ball, probablemente este sea el mejor momento.

Además de descuentos, varias compañías también están celebrando el Día de Goku con ilustraciones especiales, eventos dentro de juegos y contenido temático relacionado con la franquicia.

Y tú, ¿qué juego vas a comprar durante el Día de Goku?

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