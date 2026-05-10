Día de Goku 2026: por qué el 9 de mayo se celebra el Goku Day y cuál es su origen

Por Pedro Pérez Cesari el 09 de mayo de 2026

El día es una celebración especial para todos los fans de Dragon Ball

El 9 de mayo es una fecha muy especial para millones de fans de Dragon Ball en todo el mundo. Cada año, la comunidad celebra el llamado Día de Goku o Goku Day, una festividad dedicada al legendario saiyajin creado por Akira Toriyama.

Aunque hoy es una tradición reconocida internacionalmente, muchos todavía se preguntan por qué el Día de Goku se celebra exactamente el 9 de mayo y cuál es el verdadero origen de esta curiosa celebración japonesa.

Video relacionado: Del peor al Mejor – Videojuegos de Dragon Ball

¿Por qué el 9 de mayo es el Día de Goku?

La explicación del Goku Day tiene relación directa con la pronunciación de los números en japonés. En Japón, las fechas suelen leerse comenzando por el mes y después el día. Por eso, el 9 de mayo se interpreta como “5/9”.

El número 5 puede pronunciarse como “Go”, mientras que el número 9 puede leerse como “Ku”. Al juntar ambas sílabas, el resultado es “Goku”, el nombre del protagonista de Dragon Ball.

Gracias a este juego de palabras, los fans comenzaron a utilizar el 9 de mayo como una fecha simbólica para homenajear al personaje más famoso de la obra de Akira Toriyama.

Por si te lo perdiste: Dragon Ball: arrestan y encarcelan a la actriz estadounidense de Goku niño y Gohan por robo, y le niegan la libertad condicional por su historial de alcoholismo

¿Desde cuándo existe el Goku Day?

Aunque la comunidad de fans llevaba años celebrando esta fecha de manera informal, el Día de Goku fue reconocido oficialmente en 2015.

La celebración fue aprobada por la Asociación de Aniversarios de Japón después de una solicitud impulsada por Toei Animation, estudio responsable del anime de Dragon Ball.

Desde entonces, el 9 de mayo se convirtió oficialmente en el Goku Day en Japón y la celebración rápidamente ganó popularidad en el resto del mundo. Actualmente, la fecha suele venir acompañada de anuncios especiales, ilustraciones oficiales, promociones de videojuegos y mensajes conmemorativos en redes sociales.

Entérate: Dragon Ball Super: ¿cuántos episodios tendrá Beerus y el resto de arcos en el remake? El nuevo anime será más corto y con menos relleno

¿Cómo celebran los fans el Día de Goku?

El Día de Goku se ha convertido en una de las celebraciones más importantes para la comunidad de Dragon Ball. Cada año, miles de fans aprovechan la fecha para recordar momentos clásicos del anime y compartir su pasión por la franquicia.

Estas son algunas de las formas más comunes de celebrar el Goku Day:

Maratones de anime y películas de Dragon Ball

Publicación de fanarts y cosplay en redes sociales

Eventos temáticos y reuniones de fans

Descuentos en videojuegos, figuras y mercancía oficial

Anuncios especiales relacionados con Dragon Ball

Además, compañías como Bandai Namco Entertainment suelen aprovechar la fecha para compartir contenido de juegos inspirados en la franquicia, incluyendo novedades de títulos como Dragon Ball: Sparking! ZERO y otros proyectos recientes.

En otras noticias: ¿Dragon Ball FighterZ tendrá nuevos personajes DLC más allá de Goku Super Saiyajin 4? Pista en el sitio web ilusiona a los fanáticos

El Día de Goku sigue creciendo en popularidad

A más de una década de su reconocimiento oficial, el Goku Day continúa consolidándose como una de las fechas más importantes para los seguidores del anime y manga japonés.

La celebración no solo funciona como homenaje al héroe de Dragon Ball, sino también como una oportunidad para recordar el enorme impacto cultural que la serie ha tenido alrededor del mundo durante generaciones.

Video relacionado: Dragon Ball: Sparking! ZERO supera todas las expectativas: 10 detalles épicos de su éxito

Y tú, ¿cómo vas a celebrar el Día de Goku este 2026?

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Dragon Ball.