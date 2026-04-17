Directivo de Microsoft defiende a Xbox Game Pass y afirma que el servicio ayuda a que los juegos se hagan virales, incluso en otras plataformas

Durante años, Xbox Game Pass se consolidó como una de las ofertas más económicas para disfrutar lanzamientos recientes y otros títulos. Aunque ahora es más caro que nunca, aún es una opción viable para quienes desean probar la mayor cantidad de juegos sin hacer una gran inversión. Sus beneficios desde la perspectiva del consumidor son evidentes, pero ¿qué sucede del lado de los desarrolladores?

En los últimos meses y años, la industria del gaming empezó a discutir el posible impacto negativo del servicio de suscripción. En particular, se ha puesto en debate si los estrenos de día 1 afectan significativamente las ventas de los juegos tanto en los ecosistemas de Microsoft como en el resto de las plataformas.

Es una discusión llena de matices, pues algunos desarrolladores arremeten contra Game Pass y otros lo defienden. Para el director global de ID@Xbox, la respuesta es clara: el programa de paga es una excelente herramienta para dar a conocer muchos títulos a un público más amplio.

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El impacto positivo de Xbox Game Pass

Guy Richards, actual director global de la iniciativa ID@Xbox, estuvo presente en un panel del London Games Festival junto a otras personalidades de la industria, como Cassia Curran, Emily Britt y Rob Hewson. Durante el evento, hizo algunos comentarios destacables sobre el impacto que tiene el servicio de suscripción en los juegos que conforman su catálogo.

El directivo de Microsoft señala que Xbox Game Pass incrementa el factor de crecimiento para los juegos, pues aumenta su visibilidad. Además, señala que el servicio permite que miles de jugadores se animen a darle una oportunidad a muchos títulos que, de cualquier otro modo, simplemente ignorarían.

“Una de las grandes ventajas de lanzar un juego en Game Pass desde el primer día es el descubrimiento que eso conlleva. Millones de jugadores podrán disfrutar el título desde su lanzamiento, lo que puede generar un efecto viral y exponencial en torno a él”.

Guy Richards defiende el valor de Xbox Game Pass y cree que el servicio es una herramienta que impulsa la popularidad de los juegos

Al respecto, Guy Richards señala que dicho efecto va más allá de las plataformas de Xbox. Según explica, el directivo cree que el servicio de suscripción da mayor visibilidad a los juegos, un fenómeno que se extiende también a otras palabras. En esencia, un título que debuta en el programa tiene más posibilidades de hacerse viral en PC, Nintendo Switch o PlayStation.

“Esto significa que más jugadores hablarán de ese juego con sus amigos. Es posible que más personas lo compren o jueguen dentro de Xbox, pero también vemos que, por lo general, los lanzamientos de día 1 en Xbox Game Pass tienden a tener mucho éxito en otras plataformas”.

Guy Richards comenta que los juegos que llegan al programa suelen generar una gran cantidad de listas de deseos en Steam, lo que, en última instancia, tiene el potencial de traducirse en más ventas en PC.

El servicio de suscripción podría estar por cambiar para siempre

Durante la charla, el director global de ID@Xbox remarcó que Microsoft trata individualmente el aspecto financiero con cada desarrollador para que los estrenos de día 1 sean beneficios para ambas partes. Además, remarca que la compañía realiza una gran cantidad de marketing en torno a los títulos que se unen al catálogo.

Aunque Xbox Game Pass es una alternativa relativamente barata para acceder a una gran cantidad de lanzamientos, lo cierto es que, hoy más que nunca, es menos accesible debido a los aumentos constantes de precio. Precisamente, Asha Sharma, actual jefa de Microsoft Gaming, señaló que el programa se volvió demasiado caro.

Según informes, la directora busca maneras de reducir el costo. Aunque existen dudas sobre si eso podría ser posible, el experto Joost van Dreunen cree que una solución sería lanzar un plan más económico que incluya comerciales. También se especula sobre la posibilidad de que se lance un tier especial que sólo incluya estrenos first-party.

Tras la incorporación de Asha Sharma, Xbox Game Pass podría experimentar cambios importantes

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