Final Fantasy: el nuevo Dissidia gratuito para iPhone y Android ya está disponible en México, ¿cómo descargarlo?

El juego es un PvPVE donde enfrentas a emblemáticos enemigos de Final Fantasy

Dissidia, la subserie de peleas de Final Fantasy, regresó hace poco con el lanzamiento de DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY, un nuevo juego para móviles con iOS o Android. Desafortunadamente, usuarios en México aún no podían probarlo, pero eso cambió recientemente.

Lo que pasa es que Square Enix confirmó que DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY expandió su disponibilidad regional. Gracias a esto, el juego ahora se encuentra disponible en México, así como en los siguientes países:

México

Finlandia

Grecia

Irlanda

Portugal

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

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Como parte de este lanzamiento, los jugadores no sólo disfrutarán una experiencia nueva para ellos, sino que llegarán en un momento para disfrutar varias de sus novedades. Para empezar tenemos la llegada de Rikku de Final Fantasy X y Clive, protagonista de Final Fantasy XVI, quienes serán los protagonistas de una nueva temporada.

Esto no es todo, puesto que se está llevando a cabo el evento de la Golden Week. En él podrás conseguir diferentes recompensas como Draw Tickets, MogPay Points y Character Draw Tickets.

¿Qué es DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY?

En caso de que no lo sepas DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY es un nuevo juego para móviles con un formato PvPvE. En él, varios personajes de diferentes entregas de Final Fantasy llegan al Tokio del mundo real con la misión de derrotar a poderosos y emblemáticos enemigos de la serie.

En cada partida participan 2 equipos de 3 jugadores. Cada uno tiene la misión de ser el primero en derrotar al enemigo será el ganador.

Como puedes imaginar, DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY está diseñado para ser un juego en constante evolución. Así pues, puedes esperar que reciba novedades, evento y más sorpresas con el paso del tiempo.

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¿Cómo descargar DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY gratis?

Si te interesa jugar DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY, te alegrará saber que puede hacerlo gratis. Para conseguirlo únicamente tienes que descargarlo desde la App Store o Google Play en los enlaces que presentamos a continuación:

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY? Cuéntanos en los comentarios.

DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY ya está disponible para iOS y Android. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Final Fantasy.