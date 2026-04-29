“Empieza a ahorrar para un PS5”, Final Fantasy XIV dejará de tener soporte en PlayStation 4, pero Square Enix te da tiempo suficiente para comprar una nueva consola

El juego ha dado más de 10 años de servicio a los jugadores en la consola de Sony

Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 fue un evento lleno de noticias y gratas sorpresas; sin embargo, también se dijo algo que muchos no querían escuchar: la versión para PlayStation 4 del MMORPG se quedará sin soporte en el futuro cercano.

Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV, anunció que la versión para PlayStation 4 de su juego se quedará sin soporte en algún punto de los próximos 2 años. En otras palabras: Evercold será la última expansión disponible en PlayStation 4 y cuando su ciclo llegue a su fin tocará despedirse de esta consola.

Ante esta situación, Yoshida invitó a la comunidad a empezar a ahorrar para comprar un PlayStation 5, esperando que este aviso tempranero permita que la comunidad tenga tiempo suficiente como para juntar el dinero necesario sin meter sus finanzas en problemas.

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¿Por qué dejará de recibir soporte FFXIV para PS4?

Pero, ¿por qué dejará de recibir soporte esta versión? Como puedes imaginar, se trata de un tema relacionado con la tecnología.

Yoshida explicó que, pese a que Sony los ha ayudado a empujar los límites de lo que es posible en PlayStation 4, la realidad es que ya hay pocas cosas más que puedan hacer. En especial los 8 GB de memoria RAM de la consola, los cuales son insuficientes para las cosas que tienen en mente para el MMORPG.

Es por esto que espera que la infraestructura de la consola sea incapaz de lidiar con el contenido de parches como el 8.2 o 8.3. Ten en cuenta que Evercold será el parche 7.0, por lo que esto quiere decir que los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutar todo el ciclo de la próxima expansión.

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Final Fantasy XIV es un juego multiplataforma con progresión cruzada

Ahora bien, aunque Yoshida sugirió empezar a ahorrar para un PlayStation 5, la realidad es que los usuarios que siguen jugando Final Fantasy XIV en PS4 tienen otras opciones para continuar su aventura.

Lo que pasa es que Final Fantasy XIV es un videojuego multiplataforma y con progresión cruzada. Es decir, se encuentra disponible en PS5, PC, Xbox Series X y próximamente Nintendo Switch 2. Además, tu cuenta está disponible en todas las plataformas, siempre y cuando tengas esa versión del juego y una suscripción compatible.

Es decir, si actualmente estás jugando Dawntrail en PlayStation 4, puedes comprarte una PC para jugar Evercold y seguir tu progreso desde ahí. Lo mismo aplica para Nintendo Switch 2, Xbox Series X y PlayStation 5. En otras palabras: eres libre de comprar la plataforma y versión que más te acomode.

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Y tú, ¿estás triste por el final del soporte de Final Fantasy XIV en PlayStation 4? ¿A qué plataforma piensas mudarte? Cuéntanos en los comentarios.

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