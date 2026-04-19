Dragon Ball Xenoverse 3 ya es oficial; el juego presenta extenso trailer con Bulma, Gamma y nuevos personajes

El juego originalmente fue revelado como Age 1000 y presentará un nuevo mundo creado por Akira Toriyama

En enero de este año, Bandai Namco Entertainment reveló Project Age 1000, un nuevo juego de Dragon Ball que se desarrollaba en el futuro y que muchos asumieron sería un sucesor de Dragon Ball Online. Ahora, Bandai Namco compartió nuevas noticias para confirmar que estos fans se equivocaban, ya que en realidad es Dragon Ball Xenoverse 3.

Por medio de sus canales de Youtube, Bandai Namco compartió el primer avance de Dragon Ball Xenoverse 3, videojuego que presenta un nuevo mundo creado por Akira Toriyama antes de su fallecimiento en 2024. Se trata de un video de 4 minutos en el que nos da un vistazo al mundo futurista en el que se desarrollará esta nueva historia.

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A continuación te presentamos el nuevo avance de Dragon Ball Xenoverse 3:

“Tal como se reveló en el tráiler de presentación de Dragon Ball Xenoverse 3 los jugadores podrán explorar y descubrir nuevas y emocionantes historias en West City, el vibrante nuevo mundo ambientado en la AGE 1000. Guiado hacia las filas del Gran Escuadrón Saiyajin, lucharás junto a tus aliados a medida que los acontecimientos comiencen a tomar forma”, señala Bandai Namco en el comunicado oficial.

Nuevos personajes y viejos conocidos

Algo que llama la atención es que en el avance no aparecen personajes importantes de entregas pasadas de Dragon Ball Xenoverse como Trunks Xeno. En su lugar podemos ver a varios personajes nuevos, los cuales parecen representar al sistema de creación de personajes que se espera sea una parte importante de esta tercera entrega.

La estrella del avance es Brett, un personaje con actitud aventurera que dedica su tiempo a ayudar a los demás. En el trailer podemos verlo responder a una llamada de urgencia y ponerse un traje de héroe.

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Brett será uno de los personajes más importantes de Dragon Ball Xenoverse 3

Dicho esto, si hay un par de personajes que los fanáticos de Dragon Ball reconocerán de inmediato. Para empezar tenemos a Gamma 1, uno de los androides estrellas de Dragon Ball Super: Super Hero, quien parece ser uno de los responsables de gestionar a un nuevo grupo de héroes similar a la Patrulla del Tiempo, pero llamado Gran Escuadrón Saiyajin.

Por otro lado, también aparece un personaje con una apariencia similar y el mismo nombre que Bulma. Teniendo en cuenta que esta historia se lleva a cabo muchos años después de los hechos de Dragon Ball Z, se desconoce si se trata de un descendiente de la Bulma original o si esta logro alguna manera de viajar al futuro o ser inmortal.

Por último, pero no menos importante, el trailer también nos dio un vistazo a Piccolo, quien aparece con su clásica capa y turbante. Ya veremos cuál es el rol de estos personajes en la historia más adelante.

El avance nos presentó algunas caras conocidas

¿Cuándo llegará Dragon Ball Xenoverse 3?

Dragon Ball Xenoverse 3 todavía no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, el anuncio oficial indica que llegará en algún punto de 2027. El juego está programado para debutar a PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Hasta ahora no hay detalles sobre una versión para Nintendo Switch 2.

Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando tengamos más detalles sobre Dragon Ball Xenoverse 3.

¿Qué te pareció Dragon Ball Xenoverse 3? ¿Estás emocionado por las nuevas aventuras de Dragon Ball en los videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

Dragon Ball Xenoverse 3 llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Puedes saber más sobre los videojuegos de Dragon Ball si haces clic aquí.

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