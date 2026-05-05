El Call of Duty de 2026 ya es oficial, pero miles de jugadores no podrán comprarlo

Activision confirmó que la próxima entrega de la franquicia será una exclusiva de la actual generación de consolas de Microsoft y Sony

Hay muy pocas cosas seguras en la vida, pero el lanzamiento de un nuevo Call of Duty cada año es una de ellas. Lo realmente interesante es tratar de adivinar o descubrir cuál será la próxima entrega de la serie. Aunque numerosos rumores intentan llenar los vacíos de información, Activision se tomó el tiempo para desmentir un reporte reciente y es seguro asumir que algunos fans estarán decepcionados.

Para sorpresa de nadie, la compañía confirmó que en 2026 debutará un nuevo título de la saga. Aunque los detalles permanecen escasos, se cree que será Modern Warfare 4. Lo más importante por ahora es que también se reveló que esta nueva propuesta será exclusiva de la actual generación de consolas.

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El nuevo Call of Duty de 2026 no llegará a PlayStation 4 ni Xbox One

Hace un par de días empezó a circular un rumor en Internet que decía que el nuevo videojuego de la franquicia estaría en camino para PS4, la consola de antigua generación de Sony que debutó en 2013. El informe decía que los desarrolladores realizaban las pruebas pertinentes en dicha plataforma.

Ahora, sin embargo, Activision reaccionó a esa noticia con un breve pero trascendental comunicado en redes sociales. En su publicación, la compañía desmintió de tajo el reporte anterior y reveló que el nuevo Call of Duty se saltará el PlayStation 4.

“No estamos seguro de dónde surgió ese rumor, pero no es verdad. El próximo Call of Duty no está en desarrollo para PS4”, se lee en el mensaje. Aunque se omite en el anuncio, es fácil asumir que el juego en cuestión tampoco llegará a Xbox One, la consola de Microsoft que de igual forma llegó a las tiendas a finales de 2013.

Después de 13 años, el nuevo Call of Duty de 2026 no debutará para PS4 y Xbox One

Con un lanzamiento exclusivo para PS5 y Xbox Series X|S (además de PC), la franquicia terminará una racha de 13 años consecutivos de lanzamientos intergenacionales. Recordemos que CoD: Ghost fue el primer videojuego de la serie que debutó para PlayStation 4 y Xbox One, mientras que Black Ops 7 de 2025 fue el último.

Esta noticia dividió a la comunidad. Si bien algunos fanáticos están felices porque los desarrolladores de Infinity Ward y el resto de estudios de Activision podrán aprovechar al máximo la potencia de los hardware más recientes de Microsoft y Sony, los miles de jugadores que aún no dan el salto a la actual generación de consolas están tristes porque no podrán comprar el nuevo Call of Duty.

¿Qué sabemos del próximo Call of Duty?

En forma de comparación, PS3 y Xbox 360 tuvo 10 juegos de Call of Duty, pero únicamente 3 fueron intergenacionales; y de hecho, Black Ops 3 de 2015 sufrió recortes importantes de contenido y características en las plataformas antiguas. Por el contrario, PS4 y Xbox One le dieron la bienvenida a 13 títulos de franquicia.

Sin duda, se trata de una revelación muy importante. Los fanáticos incondicionales de Call of Duty que sólo tienen PS4 o Xbox One se verán en la necesidad de comprar un PS5 o Xbox Series X|S, o recurrir al mercado de PC.

Por ahora, los detalles de la próxima entrega son muy escasos y lo único que se sabe con seguridad es que debutará en algún punto de 2026. Rumores señalan que será la nueva entrega de la subserie Modern Warfare, y que incluso su modo multijugador estará inspirado en el componente competitivo de MWII de 2022.

Según rumores, el próximo Call of Duty será Modern Warfare 4

También ya sabemos que el nuevo Call of Duty pondrá fin a la racha de 2 años y no tendrá un estreno de día 1 en Xbox Game Pass. Su omisión permitió reducir el costo del servicio de Microsoft, aunque los fans deberán esperar hasta 12 meses o más para probar este título sin costo adicional a través del programa de paga.

Pero cuéntanos, ¿crees que es una buena idea abandonar el PS4 y Xbox One? Déjanos leerte en los comentarios.

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