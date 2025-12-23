El esperado 007 First Light se retrasará, pero es por una buena razón ¿Cuál es su nueva fecha de lanzamiento?

El proyecto de IO Interactive es uno de los más esperados para 2026

En años recientes, las fechas de lanzamiento de videojuegos no están escritas en piedra. Esto es que pueden cambiar de forma inesperada y los retrasos se han vuelto algo común en la industria. 2026 es un año que pinta para ser fenomenal con títulos que prometen, pero algunos requerirán más tiempo del planeado. Tal es el caso de 007 First Light, juego de IO Interactive (desarrolladores de HITMAN) que no podrá cumplir con su fecha de estreno del 26 de marzo.

La versión joven de James Bond tardará un poco más en llegar

IO Interactive anuncia el retraso de 007 First Light

Hace unos momentos, el estudio IO Interactive anunció el retraso de su esperado juego de acción y espionaje 007 First Light. La nueva aventura de James Bond en el gaming no llegará en la fecha que se reveló hace meses.

De acuerdo con la información, el juego requerirá unas cuantas semanas para finalizar su desarrollo. Es por eso que su nueva fecha de lanzamiento es el 27 de mayo de 2026.

IOI reconoció que necesitan más tiempo para finalizar el desarrollo, pero aseguraron que el juego ya se puede jugar de principio a fin. Esto significa que se requiere atención en áreas específicas como gráficos, sistemas de movimiento, IA de los enemigos y demás. Un trabajo de pulido antes del estreno.

A la par, mencionaron que el objetivo es que el debut no tenga problemas pues se espera que 007 First Light tenga éxito, incluso en el largo plazo. De ahí que se considere que un retraso en este momento será positivo y evitará una catástrofe como le ha sucedido a varios lanzamientos marcados por el hype.

Asimismo, el estudio señaló que se trata de su proyecto más importante:

“007 First Light es nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, y el equipo ha estado completamente enfocado en entregar una experiencia inolvidable de James Bond, que reúne acción impresionante, viajes por el mundo, espionaje, gadgets, persecuciones en auto y más. Como desarrollador y editor independiente, esta decisión nos permite asegurar que la experiencia cumpla con el nivel de calidad que ustedes, los jugadores, merecen desde el día uno”.

An important update regarding the release date of 007 First Light. pic.twitter.com/DLej5bLxun — 007 First Light (@007GameIOI) December 23, 2025

¿De qué trata el nuevo juego del agente 007?

Lenny Kravitz interpretará a Pirate King Bawma

007 First Light apuesta por una historia original que muestra a James Bond joven y en el inicio de su carrera. La propuesta combina misiones narrativas con exploración, sigilo y momentos de acción intensa. Su enfoque busca capturar el estilo clásico del espía británico, con escenarios internacionales, tecnología elegante y un toque cinematográfico.

En cuanto a la jugabilidad, mezcla infiltración, uso de gadgets y combates estratégicos, dando libertad para resolver objetivos de distintas formas. Se pone énfasis en la toma de decisiones, la observación del entorno y el ritmo pausado del espionaje, sin dejar de lado secuencias espectaculares propias de la saga.

Recientemente se reveló que el músico Lenny Kravitz interpretará a uno de los villanos en este videojuego.

