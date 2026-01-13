El fan que gastó $2,000 USD para construir un GameStop en su sótano comparte las razones que lo llevaron a hacerlo

La historia de Bill mezcla nostalgia, videojuegos y sanación personal, con una recreación que tocó fibras profundas en la comunidad gamer.

La nostalgia por los videojuegos suele vivir en recuerdos, estantes y cajas llenas de discos. En algunos casos, también se convierte en proyectos enormes. Eso fue lo que ocurrió con Bill, conocido en Reddit como Chef-BILLIEVE que en diciembre se hizo viral por su gran proyecto del que te contamos hace unos días.

Como seguramente recordarás, Bill construyó una recreación casi perfecta del interior de un GameStop dentro de su propio sótano. La idea llamó la atención de miles de personas. La sorpresa fue mayor cuando las redes oficiales de GameStop compartieron el proyecto. A partir de ahí, la historia se volvió viral.

Una pasión nacida entre Nintendo, PlayStation y JRPG

Bill explica que comenzó a coleccionar videojuegos a finales de los años 90 y principios de los 2000. Su primera etapa estuvo marcada por Nintendo. Más tarde llegó PlayStation con títulos clave como Resident Evil 2 y Final Fantasy 7. Ese momento cambió todo para él. Esos juegos definieron su amor por los JRPG, género que hoy domina su colección. Para Bill, esas experiencias dejaron una huella permanente.

Durante su juventud, pasaba horas en tiendas como Electronics Boutique y Toys “R” Us, espacios que formaron parte de su rutina diaria. Con el paso del tiempo, esas visitas se transformaron en recuerdos muy presentes y la idea de recrear una tienda nació de eso.

De una broma entre amigos a un proyecto real

Ya en su vida adulta, Bill compró una casa con un sótano amplio que su esposa sugirió convertirlo en un espacio personal. La idea de construir una tienda empezó como una broma recurrente entre amigos, pero con el tiempo se volvió un objetivo claro.

Todo tomó forma cuando recibió una vitrina de cristal como regalo de Navidad y ese objeto encendió la chispa definitiva. Poco después, una tienda de telas cercana cerró y liquidó su mobiliario, por lo que Bill aprovechó para comprar estructuras comerciales a precios bajos. Al final, el proyecto tomó cerca de 3 meses de trabajo activo, el cual incluyó electricidad, pintura, alfombrado, iluminación y muros, lo que elevó el costo hasta los $2,000 USD.

Un espacio para sanar y conectar con otros

La tienda terminó teniendo un significado emocional profundo. Bill perdió a su padre por cáncer de pulmón en 2024 y él fue quien le enseñó a trabajar con las manos desde pequeño. Durante la construcción, el fan sintió su presencia constante.

Al compartir el proyecto en Reddit, la respuesta fue enorme. Muchos usuarios compartieron historias personales y emociones similares. Para Bill, estas tiendas representaban algo más grande que los juegos. Eran espacios sociales que marcaron a toda una generación.

Ahora, y aunque nunca trabajó en GameStop, bromea con hacer sketches ofreciendo intercambios absurdos y promoviendo membresías. El espíritu gamer sigue más vivo que nunca.

¿Te gustaría tener un espacio así para tu colección?, ¿qué recuerdos personales te vienen a la mente al pensar en una tienda de este tipo? Cuéntanos en los comentarios.

