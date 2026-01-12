El presidente de Nintendo aclara el rumbo de la compañía para 2026 y el futuro de Switch 2

Shuntaro Furukawa habló sobre hardware, videojuegos y películas, dejando claro que Nintendo planea crecer con calma, ideas nuevas y franquicias fuertes.

Nintendo sigue afinando su estrategia para los próximos años y su presidente, Shuntaro Furukawa, decidió compartir varios detalles clave en una entrevista reciente. El directivo habló sobre el presente de la compañía, el estado de Nintendo Switch 2, y los planes que ya miran hacia este año, tanto en videojuegos como en cine.

Aunque se tocaron muchos temas, el mensaje general fue claro. Nintendo quiere avanzar con pasos firmes, cuidar a sus jugadores y construir emoción a largo plazo.

Switch 2 ya se estabilizó a nivel global

Uno de los puntos más importantes fue el estado del Nintendo Switch 2, consola que llegó al mercado el 5 de junio de 2025. Furukawa confirmó que el suministro ya se estabilizó en casi todo el mundo, por lo que conseguir una unidad debería ser sencillo.

La única excepción es Japón, donde todavía se necesita un poco más de tiempo para cubrir por completo la demanda. Aun así, Nintendo considera que la situación general ya está bajo control.

Furukawa explicó que el objetivo de Nintendo Switch 2 es ser un hardware accesible, generoso y fácil de usar. Esta filosofía busca ayudar tanto a jugadores nuevos como a desarrolladores. Según Nintendo, este enfoque permite que estudios first party y third party puedan concretar ideas más ambiciosas sin tantas limitaciones técnicas.

Accesibilidad, nuevos jugadores y estabilidad financiera

Nintendo también habló sobre la importancia de atraer a personas que compran su primera consola a cierta edad. Por eso, la compañía quiere que el Nintendo Switch 2 sea amigable desde el primer contacto.

En temas financieros, Furukawa aclaró que el precio actual de la memoria no tiene un impacto inmediato en el rendimiento económico de Nintendo. Sobre posibles aumentos de precio en productos, el presidente prefirió no entrar en escenarios hipotéticos.

Mirando hacia este año, Nintendo planea reforzar su catálogo de software. Furukawa aseguró que se están desarrollando títulos de series populares que muchos fans esperan, junto con proyectos completamente nuevos.

Películas, Zelda y más allá de Mario

En el terreno del cine, Nintendo seguirá una estrategia gradual. La información sobre la película de The Legend of Zelda se compartirá poco a poco, sin anuncios apresurados.

Furukawa también mencionó que quieren construir emoción rumbo a la próxima película de Super Mario Galaxy. El enfoque principal no es la ganancia inmediata, sino fortalecer la exposición de sus personajes.

Además, Nintendo busca establecer un sistema que permita lanzar más películas en el futuro, más allá de Mario y Zelda. Incluso, el presidente dejó abierta la puerta a proyectos de anime, siempre que tengan una identidad claramente Nintendo.

¿Qué te parece la visión de Nintendo para 2026?, ¿te emociona más el futuro de Switch 2 o los nuevos proyectos en cine?

