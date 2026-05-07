“Es lo que pasa si no lo superviso”: el nuevo diseño de Star Fox no fue del total agrado del artista original de la franquicia, Takaya Imamura

Ayer, sin previo aviso y en cuestión de minutos, Nintendo celebró un Direct dedicado a Star Fox. La transmisión mostró la “nueva” entrega de la franquicia para Switch 2 y se trata del remake del clásico de N64 que debutó en 1997. El título sorprendió con sus mejoras a nivel gráfico, aunque el diseño de los personajes dividió opiniones.

La presentación de todo el equipo liderado por Fox McCloud mostró su versión actualizada con un híbrido entre el estilo caricaturesco y realista. Algunos fans criticaron la decisión de la compañía japonesa y fueron hacia la fuente original: Takaya Imamura. El artista de los personajes del primer juego compartió su opinión y ya da de qué hablar.

NO TE LO PIERDAS: Un conocido insider asegura que Illumination y Nintendo ya trabajan en una película de Star Fox para cines

Takaya Imamura dice qué le pareció la nueva imagen de Star Fox

Tras la revelación de Star Fox para Switch 2 que debuta el próximo 25 de junio, los fans de la IP clásica de Nintendo preguntaron a Takaya Imamura por su opinión al ver el nuevo diseño de los personajes.

El creativo de 60 años, respondió a los usuarios de la red social X. Al respecto, ironizó con la nueva imagen y escribió: “me doy cuenta de que esto es lo que pasa cuando no lo superviso yo. Creo que el concepto es bueno”.

Asimismo, el artista japonés confirmó que no tiene nada que ver con el remake del clásico de Nintendo 64. De hecho, ya no forma parte de Nintendo tras anunciar su salida de la compañía japonesa en 2021. Esta misma situación es la que le permite opinar libremente sobre el producto de la empresa pues ya no está bajo ningún contrato.

Takaya Imamura diseñó a Captain Falcon para F-Zero y en 1993 se unió al proceso de desarrollo de Star Fox. En ese entonces, Shigeru Miyamoto pidió que los personajes se inspiraran en animales. Imamura tomó elementos del folclor japonés y de ahí surgieron los diseños originales del juego de SNES.

僕が監修しないとこんな感じになるんだなぁ‥と。コンセプトは良いと思います。 — 今村孝矢 / Takaya Imamura (@ima_1966) May 7, 2026

¿Qué novedades tiene el remake que llegará a Switch 2 y cuánto costará?

Nintendo decidió combatir las filtraciones con la revelación repentina de Star Fox para su actual consola híbrida. La previa se anunció en redes sociales advirtiendo que en cuestión de minutos iniciaría un nuevo Direct.

El evento de la compañía japonesa mostró el remake y los detalles que forman parte de esta nueva entrega. Por supuesto, destacan las mejoras audiovisuales y de jugabilidad, pero es más que eso.

Star Fox para Switch 2 tendrá contenido que explicará con mayor detalle el lore de la entrega original. En específico, la misión en que desapareció James McCloud y que motivó al joven Fox para iniciar una carrera en el espacio en busca de saber lo que pasó con su padre.

Asimismo, este remake incluirá nuevos modos de juego para varios jugadores e incluso se podrá capturar el rostro de cada usuario a través de la cámara de Switch 2 para que aparezcan tal cual en pantalla.

Tras el anuncio, inició la preventa para las versiones digital y física. De acuerdo con la información oficial, Star Fox para Switch 2 tiene un precio de $49.99 USD en digital y $59.99 USD en formato físico.

ENTÉRATE: Usar YouTube en Switch 2 era posible gracias a un juego gratuito, pero Nintendo bloqueó el acceso para que sus fans no vean videos en la consola

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente